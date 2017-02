Illizi : 1035 nouveaux stagiaires prévus en formation professionnelle

Réagissez

Près de 1035 nouveaux stagiaires rejoindront l’ensemble des établissements de formation professionnelle lors de la prochaine rentrée de février 2017, a-t-on appris auprès de la direction de l’enseignement et de la formation professionnelles (DEFP) de la wilaya d’Illizi.

Ils seront répartis sur les différents modes de formation, avec 655 postes pour la formation qualifiante, dont 220 postes pour la formation résidentielle, 40 pour les cours du soir et 80 autres pour la formation-passerelle, ainsi que 315 postes en mode apprentissage et 380 pour la formation en milieu rural et aux femmes au foyer, détaille le communiqué de la direction, qui précise que cette rentrée sera marquée par l’introduction de trois nouvelles spécialités.

Il mérite de signaler, enfin, que le secteur de la formation professionnelle d’Illizi avait signé, en novembre dernier, une convention avec l’Entreprise nationale des travaux aux puits (Entp), qui vise à former 45 jeunes apprentis dans le secteur pétrolier. Les domaines de formation retenus concernent des techniciens ouvriers, techniciens mécaniciens des sondes ainsi que des techniciens supérieurs en électricité de sonde.

La Protection civile sensibilise les citoyens dans les mosquées

Pour mieux diffuser l’information de proximité, la direction de la Protection civile d’Illizi a lancé, depuis hier, une vaste campagne de sensibilisation des citoyens sur les dangers du gaz à travers l’ensemble des mosquées de la wilaya. Cette action de vulgarisation a pour but essentiel d’initier les citoyens sur les bonnes pratiques à prendre lors de l’utilisation de gaz pour éviter les risques d’incendie, d’explosion, d’asphyxie, de brûlures afin de sauver leur vie et leurs biens.