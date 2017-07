Illiizi :Les médecins de Bordj Omar Driss menacent de démissionner

Réagissez

Pour dénoncer leur condition de travail, les médecins généralistes, chirurgiens dentistes et pharmacien de l’Etablissement publique de santé de proximité (EPSP) de Bordj Omar Driss, 700 km au nord d’Illizi, ont menacé de démissionner.

Ils réclament le paiement de leurs rémunérations des gardes médicales et dénoncent l’irrégularité dans le paiement des primes de rendement individuelles, frais de mission, les allocations familiales et la prime de logement. Plusieurs carences ont été énumérés dans leurs document, qui a suscité de moult commentaires sur le réseau social facebook, à savoir ; « L’absence de recrutement de cadres médicaux nous oblige à travailler sur un régime de 24h/24, le manque flagrant des moyens essentiels pour une meilleure prise en charge des patients, la crise interminable des logements, l’absence de formation continue et la participation aux différents séminaires et colloques scientifiques.»



Ils exigent une satisfaction entière et urgente de leurs revendications, sans laquelle leur décision sera effective à partir du 1er juillet. Alors dans cette lointaine contrée de l’extrême sud est du pays, Il faut juste prier pour ne pas tomber malade.