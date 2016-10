Réagissez

Lors d’une visite de travail effectuée notamment dans la localité d’Aouinet Moussa, à une quinzaine de kilomètres au nord de Ouargla, Houda Feraoun a visité le petit bureau de poste et procédé à l’inauguration du MSAN dans ce village agricole.

La ministre a par ailleurs, inauguré la salle internet d’une école primaire avant de regagner le centre-ville de Ouargla au niveau de l’agence Mobilis ou elle a souligné, lors d’une conférence inaugurale co-animée par Mohamed Habib, DG de Mobilis et en présence des autorités locales de la wilaya de Ouargla, toute la symbolique d’un lancement à partir « du poumon économique de l’Algérie des hydrocarbures de la 4G mobile ».

Effectuant d’emblée une transition numérique symbolique de l’économie rentière basée sur le pétrole et le gaz, la ministre a souhaité que « Ouargla soit également le creuset d’un passage vers une économie numérique et leader de contenus algériens grâce à la mise en place d’un système éducatif moderne garantissant l’égalité des chances à tous les algériens ou qu’ils soient ». La classe de primaire d’Aouinet Moussa, ou les élèves ont eu accès, ce samedi, à Internet, constitue aux yeux de la ministre « la consécration d’une mission prioritaire pour le secteur des PTIC afin de combler la fracture numérique ».

Toujours dans le lot des actes symboliques, la ministre a pris part à une présentation en visioconférence entre l’agence Mobilis de Ouargla et de la clinique «Source de la Vision» ainsi que l’école «Berlitz» de formation en langues étrangères d’Alger en guise de test des technologie de télémédecine et de téléformation via la 4G. Le DG de Mobilis a pour sa part souligné que « le projet de la 4G ayant démarré début janvier 2016 a bénéficié de toutes les facilitations du ministère pour démarrer en dix mois».

Pour rappel, la wilaya de Ouargla avait lancé la 4G LTE fixe en 2014 et compte actuellement 21 000 abonnés avec un vif engouement des citoyens contrairement à d’autres wilayas. Trente neuf stations de la 4G LTE fixe ont été mises en service à travers cette wilaya avec la prévision de six nouvelles stations d’ici au 31/12/2016. Cette technologie a surtout permis de donner l’accès à l’internet à haut débit aux abonnés des zones reculées ou n’existe pas le réseau filaire.