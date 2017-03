Hassi Messaoud : Le quartier d’El Haïcha bénéficie d’un plan de recollement

Réagissez

Le quartier populaire de Bouamama, connu sous la sinistre appellation d’«El Haïcha», bénéficie d’un plan de recollement pour identifier et déterminer l’ensemble des travaux d’aménagement urbain concrétisés.

Il s’agit d’un diagnostic constatant dans la réalité du terrain toutes les actions d’aménagement urbanistique réalisées. Le recensement, qui englobera tout ce quartier de quelque 20 000 habitants, ciblera particulièrement les réseaux d’eau potable et d’assainissement, ainsi que les constructions illicites, en conformité avec le Plan directeur d’aménagement urbain (PDAU) et au Plan d’occupation des sols (POS).

Il faut savoir qu’El Haïcha a bénéficié de plusieurs projets d’aménagement urbain depuis 2012 pour une enveloppe de plus de 450 millions de dinars, qui devaient améliorer le cadre général de la cité tant par la rénovation des réseaux d’eau potable et d’assainissement que par l’installation d’un réseau efficient d’éclairage public et le pavage des trottoirs et espaces communs. Les travaux de réalisation sur plusieurs axes sont achevés ou en voie de l’être, ils comportent aussi la réalisation d’un stade de proximité doté d’une pelouse en gazon synthétique et la réhabilitation d’une salle de soins et d’une maison de jeunes.