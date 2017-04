Réagissez

Dynamique et déterminée, Halima Omrani, membre de l’Assemblée populaire communale de Djanet et présidente de l’annexe communale d’In Abaghbagh s’adresse aux électeurs de la wilaya d’Illizi : « Je lance un appel aux citoyens de la wilaya, notamment les électrices, de voter massivement afin d’œuvrer au succès des prochaines législatives et choisir minutieusement les personnes qui vont travailler et représenter fidèlement les préoccupations des citoyens dans la future APN. Car, c’est une occasion très importante pour la continuité du processus d’édification et de construction de notre wilaya frontalière.»