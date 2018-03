Guerrara (Ghardaïa) : 4000 cartouches pour fusils de chasse saisies

Réagissez

Tout est parti de l’exploitation d’un indice probant, il y a de cela plus d’une année et demie, lors d’une opération de saisie de drogue et l’arrestation d’une bande de narcotrafiquants notoires sur le territoire de la daïra de Guerrara, à 120 km au nord-est de la wilaya de Ghardaïa.

En effet, lors de la fouille de l’un des véhicules de ces narcotrafiquants, un détecteur d’explosif utilisé lors de la fouille a vibré, décelant ainsi une odeur d’explosif.

Seulement, la fouille n’avait alors, à part la drogue, rien donné en matière de substance explosive. Alors que la bande de narcotrafiquants a été présentée au parquet et écrouée, les policiers de la sûreté de daïra de Guerrara ont, en toute discrétion et dans un parfait secret, continué à fouiner et à creuser l’information, remontant toute une piste, (ou plutôt plusieurs pistes dans diverses régions du pays), et ce, pendant plus d’une année, pour retrouver les anciens propriétaires de la voiture, leur localisation, l’examen de leurs appels téléphoniques et de leur situation judiciaire puis leur mise sous surveillance.

Des cartouches toutes introduites illégalement sur le territoire national, en provenance de pays européens, frauduleusement, semble-t-il, à partir de la frontière est du pays, plus exactement du sud de la Tunisie.

Comme leur remontée de piste de cette organisation indiquait que celle-ci avait des attaches dans plusieurs wilayas du pays, les limiers de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Guerrara, munis d’une autorisation d’extension du champ de compétence délivrée par le procureur près le tribunal de Ghardaïa, se sont rendus à Guettara et Messaâd (dans la wilaya de Djelfa) et à Bennacer Benchohra et K’sar El Hirane (dans la wilaya de Laghouat) où ils ont perquisitionné plusieurs endroits, sans résultat.

Ne s’avouant pas vaincus, ils réussirent à localiser un lieu où deux voitures, une Golf 5e génération et une Chevrolet, étaient garées dans un garage, prêtes à prendre la route pour une destination qui était, au départ, méconnue des enquêteurs. Mais la chance leur a souri. Les deux voitures prirent la route vers la wilaya de Ghardaïa.

Et c’est en s’engageant, au départ de Messaâd (dans la wilaya de Djelfa), sur le CW347 qui mène à Guerrara, que les 5 trafiquants, qui étaient à bord des deux voitures, furent interceptés dans un barrage dressé à leur intention, à l’entrée ouest de Guerrara. En fouillant les deux véhicules, les policiers découvrirent pas moins de 4000 cartouches pour fusils de chasse, de 12 et 16 mm, de multiples marques étrangères (européennes), emballées dans quatre grands sacs, pesant chacun 100 kg.

Originaires de plusieurs wilayas du pays, âgés entre 29 et 38 ans, les 5 individus arrêtés ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Ghardaïa qui les a déférés devant le magistrat instructeur qui a ordonné leur mise sous mandat de dépôt. Ils ont été écroués à la prison de Châabet Ennichène de Ghardaïa pour constitution et «association de malfaiteurs, détention et commercialisation illégale de munition de type 5, détention et transport de marchandises étrangères par la voie de la contrebande».