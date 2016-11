Réagissez

Une initiative à encourager

B elle et encourageante exposition, au vu de l’engouement qu’elle suscite auprès du public, que cette exposition-vente de produits artisanaux organisée, par la chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya de Ghardaïa, au sein de la bâtisse de l’office des établissements de jeunes (ODEJ), située en plein centre ville de Ghardaïa.

En sus des artisans de Ghardaïa, Ils ne sont pas moins de quarante et un (41) artisans venus des différentes régions du pays, dix huit (18) wilayas exactement, représentant une variété de produits artisanaux, à avoir répondu à l’invitation de la chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya de Ghardaïa.

Bijouterie en argent, robes traditionnelles de toutes les régions du pays, habits en laine pure, dinanderie, articles de décoration, tapis, vannerie, poterie, céramique d’art, broderie, en sus de la bijouterie berbère sont exposés au grand bonheur d’un public venus très nombreux admirer, apprécier et acheter quelques produits du pays profond.

Les stands réservés à la bijouterie en argent en général, berbère en particulier, ne désemplissent pas. Même si les prix affichés restent relativement chers, les visiteurs, en majorité composés de la gent féminine, attirés par des pièces finement ciselées se lancent dans la négociation. En sus de la bijouterie en argent, les produits phares de cette exposition et les plus prisés restent, cependant et incontestablement, la poterie et la dinanderie.

Un encouragement pour les artisans

Selon les organisateurs. «Cette manifestation commerciale, au contour national, vise à permettre aux visiteurs de découvrir les produits du terroir des différentes régions du pays. elle tend , par ailleurs, à promouvoir le riche éventail de la création des différentes régions du pays en offrant l’occasion au public et visiteurs de Ghardaïa de découvrir une variété de style et de modèles de l’artisanat traditionnel et de mettre en lumière le savoir-faire et le talent confirmé des artisans et artisanes algériens.» Trésor et témoignage inaltérable et inoxydable d’un art manuel ancestral acquis de génération en génération, l’artisanat, considérée à juste titre comme «l’épine dorsale de l’économie locale», se doit, en ces temps d’effondrement des prix des hydrocarbures et donc des recettes en devises du pays, tout autant que l’agriculture, le tourisme et le développement des énergies renouvelables, de contribuer efficacement à la dynamique économique enclenchée par le gouvernement. Et c’est justement en organisant à profusion dans toutes les contrées du pays, et au-delà de nos frontières, ce genre d’expositions – ventes, que l’activité artisanale retrouvera ses lettres de noblesse et participera activement et efficacement à l’aura et au progrès économique du pays.