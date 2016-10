Ghardaïa : Un jeune karatéka de Zelfana s’illustre à l’international

Réagissez

Malgré des difficultés multiples (manque de suivi, de sponsoring, de moyens...), Lahcène Benkhelifa, un jeune universitaire de 28 ans, enfant de Zelfana, cette célèbre et renomme ville des thermes située à 70 kms au sud de Ghardaïa, ne cesse de nourrir des ambitions pour le futur dans son sport de prédilection, le Karaté en l’occurrence.

Pour sa 1ère participation à une compétition internationale, Il vient d’honorer et de la plus belle des manières, son pays et son sport, en réussissant à obtenir avec brio la 3ème place dans sa discipline de Karaté Todokai au 1er championnat Africain qui s’est déroulé dans la ville de Hurgada, en Égypte, le 17 septembre 2016.

Nous l’avons reçu en nos bureaux, accompagné de ses deux entraîneurs, en l’occurrence Messaoud Ouled Ali, 5ème Dan et Moussa Lamèche, 2e Dan, ceux qui l’ont initié depuis son plus tendre âge, depuis 12 ans exactement, à la pratique de cette discipline sportive de self défense , alors qu’ils étaient encore au sein du club Wafa de Zelfana, qu’il avait quitté, en compagnie de ses entraîneurs, avec la ceinture orange pour signer une licence au Mouloudia Chabab de Zelfana , club avec lequel il obtient la ceinture noire .

« Comment en êtes vous arrivé là ? » l’avons nous questionné. « Tout est allé très vite.

Alors que je m’entraînais normalement dans notre salle omnisports de Zelfana, j’ai été repéré, en toute discrétion, par, semble t il, un membre de la commission nationale qui passait dans notre région. À son retour à Alger, il a parlé de moi aux responsables de la discipline qui m’ont convoqué pour regroupement qui s’est déroulé à Mostaganem du 14 au 17 Août 2016. J’ai dû donc faire un bon travail qui a fait que les responsables ont cru en moi en m’envoyant une convocation à participer à une compétition internationale en Égypte.

Là bas, j’ai tout donné, et El Hamdoulillah, mes efforts n’ont pas été vains. J’ai obtenu une médaille avec cette troisième place et j’espère aller encore plus loin. Mais je tiens à rappeler que cette consécration n’est pas venue comme ça. C’est le fruit de tant d’années d’entrainement sous la houlette de mes deux entraîneurs qui m’ont accompagné depuis mon enfance et que je tiens à remercier.

Tout comme, je n’oublie pas toute l’assistance et les encouragements de notre président Abdelkader Rezzoug, que je tiens particulièrement à remercier à travers votre journal. »Lahcène Benkhelifa appelle de tous ses vœux les autorités à sponsoriser et à aider ces sportifs, lesquels non seulement ne nécessitent pas de grands moyens, comme les autres disciplines, tel que le football par exemple qui revient très cher à l’Etat et parfois sans contrepartie, malheureusement, mais celui-ci (le karaté) en revanche, gratifie souvent ses pratiquants par des titres honorifiques qui font la fierté de l’Algérie.

En plus des médailles et des honneurs, ce sport cultive, de surcroît, sainement les corps de ses adeptes pour dépenses des insignifiantes. Pour peu qu’un minimum d’intérêt soit accordé à cette discipline, question de volonté et de résolution chez les sportifs de cette discipline, si pure, saine et esthétique, il n’y a que ça, assurément.

C’est d’ailleurs leur façon de combattre l’oisiveté. Il est cependant vrai, que dans la wilaya de Ghardaïa, un grand effort dans le domaine des infrastructures sportives, telles les stades et les piscines, a été consenti par les pouvoirs publics ce qui, en principe ne devrait empêcher , de « s’occuper » un peu plus d’autres disciplines qui peuvent aussi rapporter beaucoup de satisfactions et de bonheur au pays. Le karaté en est l’une d’elles.