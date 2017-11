Ghardaïa : un dangereux affaissement de la route à Béni Izguène

Réagissez

C’est un miracle qu’il n’y ait eu aucun véhicule qui ne soit tombé dans la large et profonde crevasse qui a commencée à prendre forme la nuit du vendredi au samedi.

Et ce n’est pas n’importe où que cet affaissement a eu lieu, mais bien sur la très fréquentée double voie du boulevard du 5 Juillet, au niveau de l’intersection qui bifurque vers Béni Izguène en empruntant le quartier d’El Harameïne.

Il faut souligner et surtout saluer l’acte de civisme de citoyens qui ont, dès l’apparition, la veille, des premiers signes de gondolement du bitume, procédés à « encercler » le périmètre en question avec des pierres et des branchages pour attirer l’attention des automobilistes. Ce qui a, très certainement, permis d’éviter le pire aux usagers de cette importante voie automobile les empêchant ainsi de « plonger dans le cratère » qui , tout au long de la nuit et jusqu’au petit matin, n’a cessé de prendre des dimensions dangereuses, atteignant jusqu’à 2 mètres 50 de diamètre et une profondeur de près de 3 mètres.

Rapidement arrivés sur les lieux, les services de sécurité, police et gendarmerie, ont bouclés le périmètre, pour assurer la sécurité des automobiles et permettre une fluidité de la circulation qui a été, travaux obligent, détournée par le contournement de Béni Izguène pour ceux se dirigeant soit vers Sidi Abbaz et le nord du pays soit vers Noumérat et le sud du pays ou le prolongement du boulevard du 5 juillet en direction du centre ville pour ceux se dirigeant vers Laghouat et Alger en empruntant la RN 1. Pendant ce temps, c’était la mobilisation générale de tous les services concernés par ce problème, tant ceux de l’hydraulique, de l’ONA, de la Sonelgaz et des PTT, qui étaient sur les lieux, ainsi que le chef de sûreté urbaine de Sidi Abbaz et à leur tête le chef de daïra de Bounoura, Djamel Bachtoli qui présidait cette espèce de commission de crise, constituée dans l’urgence, pour prendre les mesures nécessaires à l’effet de remédier à ce problème. Mahfoud Habirèche, un entrepreneur très connu dans la région pour son sérieux et la solidité de son entreprise, était déjà sur les lieux, mobilisant depuis 6 heures du matin, toute une équipe renforcée avec, pas moins, d’un rétro chargeur , d’une pelle excavatrice à chenilles , un groupe électrogène , 2 pompes immergées et 2 camions 6x4 pour l’amené du tuf et du lit de sable .

Selon un cadre de la direction de l’hydraulique de la wilaya de Ghardaïa, rencontré sur place « c’est une cassure au niveau du collecteur du quartier d’El Harameïne qui serait à l’origine de cet affaissement » ajoutant « nous prévoyons 20 heures de travaux pour remettre en l’état la chaussée et donc, la réouverture de cet important axe routier. » Au vu des désagréments causés aux automobilistes par cet affaissement de terrain, qui impose de longs détours et surtout d’être bien dirigés pour ceux de passage , étrangers à la région , il est plus qu’urgent d’accélérer la cadence des travaux et de continuer, pour les services de sécurité, tout au long des travaux , de bien rester mobilisés et d’accompagner les usagers de cette route à s’orienter vers leurs directions et à ne pas les laisser galérer jusqu’à la crise de nerfs.