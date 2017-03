Réagissez

La septième édition du Festival culturel local des chants et musiques du M’zab a pris fin dimanche soir à la salle de cinéma M’zab

de Ghardaïa, perle et œuvre architecturale de Fernand Pouillon, par un spectacle haut en couleur.

Au cours de la cérémonie de clôture, un hommage appuyé a été rendu aux chanteurs locaux, en mettant en valeur le parcours artistique de ces musiciens de la vallée du M’zab, qui ont beaucoup contribué à la valorisation de ce patrimoine immatériel de la région. Les membres du jury ont aussi primé les trois meilleurs jeunes talents de la chanson et de la musique du M’zab.

Pendant cinq jours, la célèbre salle de spectacles a vibré aux sons et même aux lumières d’une vingtaine de concerts, de différents genres et styles musicaux (targui, m’zabi, chaâbi, malouf, andalou et kabyle), assurés parfaitement par des troupes artistiques de toute l’Algérie profonde, qui ont fait vibrer les jeunes et les moins jeunes qui s’en sont donné à cœur joie, dansant et reprenant les tubes qu’ils avaient pratiquement appris par cœur. Cette mosaïque a indubitablement donné à cette édition une empreinte et un cachet multiculturels.

Otchiden

Cette soirée de clôture a été également marquée par un concert du célèbre groupe Otchiden, qui, après une séparation qui a duré pas moins de 11 ans, s’est reconstitué pour cet événement. Et le résultat a été époustouflant, tant la prestation de premier ordre dont ils ont gratifié le public a mis le feu à la salle, pleine à craquer, de jeunes, de familles et d’enfants, émerveillés par tant d’énergie dépensée sur scène.

Le célèbre groupe, devant une assistance nombreuse, a ébloui les adeptes du genre moderne mozabite par une série de chansons puisées du répertoire, réveillant de la part des férus et autres mélomanes de la chanson mozabite de nombreux souvenirs, incitant le public à danser au rythme des instruments de musique modernes.

Le public, subjugué et manifestement connaisseur dans sa grande majorité, qui suivait l’exécution de la prestation artistique, émerveillé par tant de virtuosité et de parfaite synchronisation, n’a pas été avare d’applaudissements, ni de youyous de la part de la gent féminine.

Le jeu harmonieux de l’orchestre dénote un long apprentissage et une parfaite maîtrise dans l’exécution et l’interprétation de son répertoire, constitué surtout d’œuvres du terroir, avec comme clou, la mythique et inoxydable chanson Lachi Lachi, dont les paroles ont été écrites par Abdelwahab Fekhar et la musique composée par Djamel Debbache, dit Djamel Isly, celle qui les a définitivement révélés au grand public.

Magistralement interprétée par le chanteur du groupe, Sid Ali Kerrouchi, accompagné à la guitare par Mohamed Faradji, au clavier par Djamel Debbache, à la basse par Fethi Benyami, et à la percussion par Noureddine Timezghine, elle a été reprise en chœur par des dizaines de gorges, créant une espèce de fusion naturelle entre le chanteur et les spectateurs.

Un public acquis

Superbe fin de spectacle quand des dizaines de fans de ce groupe se sont rués joyeusement sur la scène pour immortaliser l’événement du jour en ne se privant pas de prendre moult photos et des selfies à tout-va. A voir pendant quatre jours la soif de tels spectacles de la part des jeunes qui en redemandent, il est aberrant qu’une ville comme Ghardaïa ne se réveille que lors de ce court festival. Inscrire d’autres spectacles et d’autres festivals serait sans aucun doute le meilleur remède contre les tentations de glissement vers la délinquance. Les jeunes ne demandent qu’à vivre leur temps et ils ont en le droit.

La culture devrait être la locomotive d’une saine prise en charge de nos jeunes. Ce qui, en principe, devrait faire réagir les responsables locaux à l’effet d’accorder un peu plus de respect à la culture et aux gens qui continuent, malgré toutes les vicissitudes, à assurer et garder un souffle culturel et artistique à la région. Ce qui, a priori, et en l’état actuel des choses, est loin d’être le cas. Un autre paradoxe est aussi à souligner, et il a même été soulevé par Azzedine Mechri lors de l’ouverture officielle de ce 7e festival, c’est l’absence quasi totale de structures proprement dites de culture.

Ni théâtre, ni maison de la culture, ni bibliothèque digne de ce nom, ni conservatoire, c’est la dèche. Ce qui renseigne, a priori, sur le degré de respect que nos responsables accordent à l’art et à la culture, car il faut le marteler, sans infrastructures et salles, il n’y a point d’art. Même la salle de cinéma M’zab, rafistolée à la hussarde, peine à voiler son état.

Il est en effet dommage et inconcevable de constater que malgré la beauté de cette bâtisse, rien n’est fait pour lui épargner l’usure du temps, d’autant plus que c’est la seule salle de spectacles existante à l’échelle de toute la wilaya. Est-il en même temps admissible de «parquer» à l’intérieur de cette enceinte plusieurs centaines de personnes dans une espèce d’étuve, où ni les artistes ni les spectateurs ne peuvent donner libre cours à leur amour de l’art dans toutes ses expressions ?