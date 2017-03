Ghardaïa : Saisie de marchandises d’une valeur de 1 milliard

Réagissez

C’est une véritable caverne d’Ali Baba que renfermait le fourgon de marque Renault, type Master, immatriculé à Alger, que les douaniers venaient d’arrêter à un barrage lors d’un contrôle de routine sur l’intersection de la RN1, menant vers Berriane, ou, par son contournement, vers Laghouat.

Une cargaison d’accessoires pour téléphones portables, ainsi qu’un important lot de flash disks, de chargeurs de portables, de cartes mémoire et de téléphones portables de type Land Roover, munis d’un système sophistiqué de GPS, très recherchés par les contrebandiers et les terroristes et donc interdits à la vente et à la détention, le tout sans aucune facture ou registre du commerce, ont été découverts, en début de semaine, lors d’un contrôle de routine. Arrêtés sur le champ et conduits au siège des Douanes pour une fouille plus approfondie du véhicule, les douaniers ont eu le bon flair, puisqu’une autre quantité de la même marchandise a été découverte, enfouie dans les flancs du véhicule.

Remis à la brigade de gendarmerie de Berriane, les deux individus, A.B, 31 ans, né à Sétif , habitant à Boudouaou, dans la wilaya de Boumerdès, et Y.C, 29 ans, né à Chlef, habitant aussi à Boudouaou, qui conduisaient et convoyaient la marchandise, ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Berriane, territorialement compétent, qui les a déférés devant le magistrat instructeur. Ils ont été placés sous mandat de dépôt et écroués à la prison de Châabet Ennichène de Ghardaïa.

En sus de la saisie de la marchandise, estimée à plus d’un milliard de centimes (exactement à 10 959 450, 00DA), et du fourgon Master, dont la valeur est estimée à 270 millions de centimes, ils sont condamnés à payer une amende de plus de 13 milliards de centimes, (exactement 136 594 500,00DA), et ce, conformément à l’ordonnance présidentielle n° 05/06 du 23 août 2015, relative à la lutte contre la contrebande.