Comme à la veille de chaque Aïd, les retraits constituent une rude épreuve pour les citoyens. Bureaux de poste en sous-effectif obligent.

J ’ai fait le tour de toutes les agences postales de la vallée, c’est partout la même cohue. Le problème à mon sens réside surtout dans le manque de personnel aux guichets. Ici, à Sidi Abbaz, ça fait plus de deux heures que j’attends mon tour et apparemment avec ces dizaines de chèques et cartes d’identité alignés tout au long du comptoir, il me faut encore beaucoup de patience pour y arriver.

Regardez le monsieur au guichet, il est tout seul pour faire face à toute cette demande, je ne lui en veux pas, bien au contraire, je le félicite pour son endurance et surtout sa patience devant tant d’indiscipline de certains», dit un cadre de la wilaya rencontré samedi en famille au bureau de poste de Sidi Abbaz, dans la commune de Bounoura, qui ajoute avec un grand sourire : «Mes enfants m’ont pratiquement interdit de rentrer à la maison aujourd’hui sans le mouton.

C’est leur fête et je ne peux qu’obéir à leur ordre.» Mustapha, un professeur de français à la retraite «regrette surtout l’inutilité du soi-disant numéro vert affiché en grand (029.26.99.16) mis à la disposition de la clientèle en cas de litige ou de protestation. Il ne sert à absolument rien et nous allons faire la démonstration tout de suite». Effectivement, il a composé devant nous le numéro en question à quatre reprises. Ça a sonné à quatre reprises et aux quatre tentatives personne n’a décroché. Il ajoute, enfonçant le clou : «J’en ai déjà fait l’expérience au mois de juillet passé. J’étais là, attendant mon tour d’être servi par la dame qui était seule au guichet.

Subitement, une petite altercation entre un client et elle a éclatée, mais sans méchanceté ni mot déplacé mis à part quelques éclats de voix. Ne voilà t il pas que la dame, abandonne son poste et nous laisse seuls devant le comptoir. Au bout de dix minutes, ne la voyant pas revenir et n’ayant pas sur place à qui nous plaindre, j’ai appelé ce numéro vert. A ce jour ils ne m’ont pas encore répondu. Ce n’est pas sérieux, on prend le client pour quantité négligeable. C’est en tout cas mon avis.»

A un jour de la fête du sacrifice de l’Aïd El Adha, les bureaux des agences postales de la vallée du M’zab enregistrent un grand rush des citoyens venus retirer leur argent. Ce qui a provoqué une grande pagaille au niveau de ces agences, où les clients d’Algérie Poste sont contraints d’attendre dans des files interminables l’arrivée de leur tour pour accéder aux guichets.

Mécontents, ces derniers avouent que ce problème a fait propager la crainte parmi les usagers d’un manque de liquidités chez Algérie Poste, un mal qu’ils ont vécu aussi l’année dernière à la même époque. D’autres usagers ajoutent que les difficultés ne s’arrêtent pas à ce problème des bousculades devant les guichets de retrait débordés, mais il y en a d’autre qui sont venus se greffer pour compliquer davantage une situation pénible à supporter pendant de longs moments de la journée.

Ces problèmes concernent en premier lieu le nombre réduit des guichets de retrait en activité dans plusieurs bureaux. De ce fait, la colère va donc se focaliser sur les guichets vite dépassés par les événements, où les agents payeurs travaillent dans un mécontentement général du public, lequel mécontentement se traduit souvent par des dépassements verbaux, voire par des heurts avec les agents et entre les gens qui font la chaîne eux-mêmes.

Le receveur de la poste de Sidi Abbaz, qui paie chaque jour de sa personne en se mettant lui même au guichet pour effectuer les opérations de versement, rassure et affirme qu’il n’y a aucune pénurie de liquidités et qu’il vient juste d’être alimenté ce matin par un montant très conséquent qu’il a refusé de nous divulguer. En effet et contrairement aux années précédentes, le problème de liquidités ne s’était pas posé et tout un chacun a pu retirer la somme qu’il voulait.

La disponibilité des liquidités au niveau des bureaux de poste a, quelque peu, fait oublier aux usagers les longues files d’attente, avons-nous constaté lors d’une virée dans certains bureaux de la capitale. «Mis à part le problème de l’organisation, je n’ai rencontré aucun problème de ce genre», nous a indiqué un citoyen rencontré à la Grande Poste du chef lieu de wilaya, Ghardaïa.

À ce propos de mauvaise organisation, un agent questionné sur le sujet explique qu’ « il est très difficile de faire face à une telle demande et de satisfaire tout le monde en même temps. » En effet, les guichets sont pris d’assaut dès l’ouverture des portes par de longues files qui se forment aux portes avant l’ouverture. Bonne nouvelle pour les usagers, les GAB fonctionnent et sont bien alimentés, ce qui permet de desserrer la pression sur les guichets aux comptoirs.

Par ailleurs, le problème de la connexion des terminaux est l’autre difficulté soulevée par les usagers, bien qu’aucun cas ne nous a été rapporté. Il convient de rappeler qu’Algérie Poste a annoncé, il y a quelques jours, la mise en place d’un dispositif spécial pour assurer la disponibilité des liquidités dans tous les bureaux et agences du territoire national. Jusqu’à aujourd’hui, il faut reconnaître que ce dispositif s’est avéré efficace, du moins au niveau de la wilaya de Ghardaïa.