Après l’avoir pratiquement reléguée aux calendes grecques, tant on n’en a plus entendu parler depuis sa très médiatisée caravane, qui avait, en mai 2013, sillonné plusieurs communes de la wilaya de Ghardaïa, voilà que le wali de Ghardaïa, Azzedine Mechri, au retour de sa participation à Alger à la rencontre walis - gouvernement, annonce à la radio de Ghardaïa, l’arrivée prochaine du président de la Confédération des industriels et producteurs Algériens (CIPA), Abdelaziz M’henni, pour la signature des attributions de terrains pour la réalisation des projets arrêtés.

Pour rappel, c’est exactement le 29 mai 2013, soit il y a trois ans et demi, que, conduits par Abdelaziz M’henni, le président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (Cipa), accompagné de Hanni Abderrazak, secrétaire général du ministère de l’Industrie, de la PME et de la Promotion de l’investissement, du P-DG de la BDL, Arslane Bachtarzi, et de la BADR, Boualem Djebbar, une cinquantaine d’investisseurs privés avaient débarqué à l’aéroport Moufdi-Zakaria de Ghardaïa, en provenance d’Alger à bord d’un vol spécial.

Initiative

Porteurs de pas moins de 51 projets déjà ciblés et identifiés auparavant par le biais du bureau d’expertise technique, Algeria International Consult (AIC), retenu par les investisseurs comme guichet unique qui accompagnera les investisseurs tout au long du processus d’investissement, la délégation des investisseurs s’est tout de suite, après son arrivée à la salle de conférence de la wilaya de Ghardaïa, organisée en trois groupes qui se sont directement dirigés vers les lieux repérés comme sites d’implantation des futurs projets.

Le premier groupe avait pris la route vers El Ménéa, à 270 km au sud-est du chef-lieu de wilaya, où pas moins de 21 projets doivent être concrétisés, dont les plus importants concernent le domaine de l’agroalimentaire, avec la réalisation d’un complexe laitier, un projet intégré de production de lait et dérivés et une ferme de 3 000 vaches laitières, complexe qui, a lui seul, va absorber, nous avaient on dit, plusieurs centaines d’emplois directs et indirects.

Le second groupe s’était rendu dans la ville thermale de Zelfana, à 70 km au sud-ouest de Ghardaïa, où 2 hôtels de haut standing et deux centres de thalassothérapie sont prévus. Le 3e groupe s’était, quant à lui, rendu dans la nouvelle zone d’activité de Oued Nechou, à 10 km au nord de Ghardaïa, sur les bords de l’importante et stratégique route nationale n°1, où le gros des projets doit prendre forme. Il est, en effet, prévu sur ce site, dont les travaux de viabilisation étaient déjà à l’époque en cours, pas moins de 51 infrastructures dans les domaines du BTPH, de l’industrie, de l’agroalimentaire, et des services.

C’est un véritable plan Marshall qui est, ainsi, mis en œuvre pour la wilaya de Ghardaïa, par le privé algérien. C’est, en effet, pas moins de 51 projets et 28 propositions d’investissement, dans plusieurs secteurs d’activité, qui sont mis en branle pour cette région, pour un montant global d’investissement de 62 milliards de dinars qui créeront à terme pas moins de 5 082 emplois directs.

La superficie totale dégagée par la wilaya de Ghardaïa pour accueillir ces infrastructures, sur les trois zones ciblées, est de l’ordre de 35 400 hectares qui seront mis à la disposition des investisseurs au dinar symbolique.

Sensibilisation

Lors d’un point de presse animé en marge de la rencontre, le président de la CIPA, M. M’henni, avait rappelé tous les efforts consentis, et par les pouvoirs publics et par les investisseurs privés, pour en arriver à ce résultat, qui devrait permettre d’arrimer la région au train du développement national. Il a surtout mis en exergue toute l’énergie mise au service de cet extraordinaire souffle économique par Chérif Rahmani, le ministre de l’Industrie, de la PME et de la Promotion de l’investissement de l’époque, qui, avait-il dit, «a mis tous les moyens à notre disposition et mobilisé toutes les énergies au niveau local pour nous permettre de bien cibler les priorités et surtout investir dans les créneaux porteurs et créateur d’emplois et de richesses», ajoutant que «cette initiative vise aussi à attirer le maximum de chefs d’entreprise et de créer de nouvelles activités complémentaires à celles déjà en activité au nord du pays».

Rappelant que «la CIPA, à travers cette action, veut s’associer aux efforts des pouvoirs publics pour la relance de la production industrielle nationale, le développement local et la lutte contre les disparités entre les différentes régions du pays», ajoutant, que «l’initiative de la Confédération a pour objectif de sensibiliser ses membres sur les opportunités offertes dans le Sud, notamment en matière de facilitation et simplification des formalités d’investissements ainsi que les avantages fiscaux octroyés par la gouvernement».

Du concret

En ce qui concerne Ghardaïa, cela a permis «de recevoir 28 propositions de promoteurs ayant donné leur accord pour s’engager à El Ménéa, Zelfana et Ghardaïa, sur des investissements portant sur la création de 51 projets dont 14 en clonage et 40 nouvelles entreprises dans diverses activités, notamment l’industrie, l’agroalimentaire, l’agriculture, l’élevage, le BTPH, l’environnement (récupération de déchets), le conditionnement et les activés de tourisme».

Douze entreprises, avait il déclaré à l’époque, étaient déjà prêtes à lancer les premiers projets en septembre prochain. Un projet, en gestation avancée, de création d’un grand site de tournage cinématographique et de production audiovisuelle, qui aura pour mission, notamment, en sus de mettre en valeur le potentiel naturel de la région, de relancer l’industrie du cinéma en Algérie au profit des producteurs nationaux et étrangers, a été cité. En termes de retombées économiques, de croissance et de création d’emplois et de richesses, il est incontestable que la concrétisation de tous ces projets impulsera une dynamique nouvelle à la région.