Ghardaïa : Plus de 22 000 repas servis les dix premiers jours du Ramadhan

Véritable bouée de sauvetage pour les démunis, les SDF et les voyageurs, les restaurants appelés à juste titre Rahma ne désemplissent pas tout au long du mois de Ramadhan. Ils constituent pour une certaine tranche de la population, laminée par le chômage, l’érosion du pouvoir d’achat et la pauvreté, et même pour les Subsahariens et les Syriens, installés en nombre sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa, «un refuge» et une amarre à la dignité et au respect.

En effet, dans ces lieux, correctement tenus par des bénévoles au grand cœur, toute personne qui arrive est traitée humainement et avec beaucoup de dignité. Au nombre de 13 dans la wilaya de Ghardaïa à avoir obtenu l’agrément d’ouverture après tout un processus d’examen de dossier et de visites sur les lieux pour s’assurer des conditions d’hygiène et de sécurité par la commission mixte constituée de la direction de l’action sociale, de la Protection civile, de la direction de la santé et de la population et de la direction du commerce, ils sont pratiquement entièrement financés par les bienfaiteurs, la société civile et les associations.

Deux d’entre eux, situés l’un à Guerrara, à 110 km au nord est du chef-lieu de wilaya, exactement au quartier Koudiet Echouf, et l’autre au niveau de la gare routière de la ville des Thermes, Zelfana, à 75 km au sud de Ghardaïa, sont entièrement gérés par des bénévoles du Croissant-Rouge algérien. Un troisième, qui devait être ouvert à Berriane, à 45 km au nord de Ghardaïa, reste clos pour des raisons non clairement définies. Sinon, la grande majorité de ces lieux de partage et de bonté restent concentrés dans les grandes agglomérations, tels les trois ouverts au niveau du chef-lieu de wilaya. Le plus important des trois se situe au niveau de la fourmilière gare routière dite SNTV, l’autre sur les hauteurs de la ville, à Bouhraoua, sur la RN1, en direction de Laghouat et d’Alger et le dernier en plein quartier populaire de Hay El Moudjahidine, anciennement appelé Zgag Lihoud. 5 restaurants ont ouvert au niveau de la circonscription administrative d’El Ménéa, à 270 km au sud de Ghardaïa. Trois d’entre eux ont ouvert dans la commune de Hassi El Gara, 2 dans la grande cité Zitouna et un à Hassi El Gara Est, alors que les deux autres sont situés dans la commune d’El Menéa, l’un à la rue Ali la Pointe et l’autre rue colonel Amirouche. Mis à part le resto ouvert par le CRA à Koudiet Echouf, à Guerrara, deux autres restaurants ont ouvert leurs portes, l’un dans la zone de Boufoussaha et l’autre à Souk Lekhmis.

Le 13e et dernier restaurant ouvert sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa se situe dans la commune d’El Atteuf, à 10 km du chef-lieu de wilaya, très exactement rue Ahmed Boucetta. Selon les chiffres qui nous ont été communiqués par Messaoud Saouli, le directeur de l’action sociale de la wilaya de Ghardaïa, «pour les dix premiers jours du mois de Ramadhan, pas moins de 22000 repas ont été servis dans ces lieux de partage, de chaleur humaine et de convivialité, soit une moyenne de 2200 repas/ jour».