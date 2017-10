Ghardaïa : Mariage collectif à Dhaïa Ben Dahoua

Réagissez

Dans la plus pure tradition de Dhaïa Ben Dahoua

Belle et louable initiative que celle prise par l'association « Kafel El Yatim » de Dhaïa Ben Dahoua, à 10 km du chef-lieu de la wilaya de Ghardaïa qui a permis à des jeunes nécessiteux de fonder un foyer et réaliser un rêve qu'ils pensaient impossible.

Dans une grande ferveur et une ambiance des grands jours, 20 jeunes de cette localité, drapés de beaux costumes traditionnels recouverts de burnous blancs en laine, ont été les vedettes incontestées de la fraîche soirée automnale de jeudi, qui a drainée, plus de 10 000 convives, venus de toutes les contrées de la wilaya de Ghardaïa, et même d’ailleurs. En effet, beaucoup de représentants d’associations et de zaouïas sont venus rehausser de leur présence cette cérémonie, tels que les représentants des Zaouïas d’Alger, de Blida, de Médéa, de Djelfa, de Laghouat et du bureau national de l’association Kafel El Yatim.

Entamée par un succulent couscous garni de viande de chamelon, la soirée s'est poursuivie par la lecture de versets du Saint Coran et de quelques poèmes religieux savamment distillés. Ensuite, c'étaient aux chants religieux de prendre le relais avant d'accompagner chaque marié jusqu'au seuil de son domicile sous les youyous et le baroud. C'est la 13ème cérémonie du genre organisée à cet effet dans l'enceinte de l'école primaire Moudjahid Abdelkader Bouhafs, de Dhaïa Ben Dahoua, par cette dynamique association caritative religieuse qui souhaite, par ses nobles actions, à, entre autres, «encourager et aider les jeunes en situation difficile à fonder un foyer et à s'intégrer dans la société ». Ce qui est d’ailleurs bien mis en évidence par l’un des organisateurs qui souligne que « cet événement constitue, par ailleurs, une occasion pour promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion sociale de notre société.»

Le mariage s'est déroulé dans la plus pure tradition de la région de l'immuable rituel du mariage, au cours duquel les futurs mariés accompagnés de leurs vizirs sont installés face aux invités sur une estrade pour procéder à la cérémonie d'habillage. Pendant que les futurs mariés étaient habillés par des imams choisis au préalable par leurs familles, l'assistance ne cesse de fredonner des chants religieux.

Le même rituel d'habillage est, par ailleurs, organisé, nous dit on, côté femmes, pour les futures épouses. «Le mariage est le socle de la famille qui, elle-même, est l'un des fondements de stabilité et de solidarité sociale à même de permettre la consolidation de la solidarité musulmane», a déclaré un des imams présents à la cérémonie.