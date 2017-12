Ghardaïa : marche de soutien au peuple palestinien

Réagissez

Des centaines de lycéennes et de Lycéens, plus de trois mille (3000) selon des observateurs, se sont donnés le mot pour rejoindre ce dimanche matin l’esplanade du 1er Mai, débaptisée par les manifestants du vendredi en Place El Qods, où ils ont crié leur rejet de la décision prise par le président américain Donald Trump de reconnaitre El Qods comme capitale d’Israël et de transférera son ambassade de Tel-Aviv vers Jérusalem.

Déployant, tout en haut du monument symbolisant la porte d’entrée de la ville de Ghardaïa sur lequel ils étaient juchés en grand nombre, un grand et superbe drapeau de la Palestine , des lycéens et des collégiens de plusieurs établissements de la vallée du Mzab , notamment les cinq lycées (Sidi Abbaz, Karma Bouhafs, Med Lakhdar Fillali, Moufdi Zakaria et Imam Aflah Abdelwahab ) et le Technicum Hamoud Rmadane de la cité El Korti , ont répété à gorges déployées, pendant plus de deux heures, les slogans traditionnels en soutien au peuple Palestinien frère qui lutte pour sa liberté et l’émergence d’un état palestinien avec El Qods comme capitale .

« Où sont les arabes, ceux qui ne savent que bombarder leurs propres frères ? Que font-ils pour le peuple Palestine et sa cause sacrée ? » S’indigne une lycéenne, un sac au dos sur l’épaule. Sa camarade ajoute : « nous sommes jeunes mais nous comprenons et ressentons parfaitement les souffrances de ce peuple, spolié de sa terre et trahi par ses propres frères. Nos parents nous en parlent tant que nous connaissons parfaitement l’histoire de ce pays et ce peuple de martyrs. Marcher et crier notre solidarité avec eux est le moins que l’on puisse faire à notre âge. »

Un jeune qui écoutait est venu apporter son témoignage : « dans ma famille, un de mes cousins a fait la guerre de 1973 et a traversé avec les forces algériennes le Canal de Suez. L’Algérie, hier comme aujourd’hui restera toujours aux côtés de ce peuple frère...»

Pendant ce temps, la masse juvénile continuait de crier des slogans anti américains et anti israéliens tels que «A bas l’Amérique, à bas Israël», « Palestine libre » « El Qods, capitale éternelle de la Palestine », « Palestine, cœur du monde arabe » et le célèbre refrain, répété en chœur «Nous sacrifierons notre âme et notre sang pour toi, Al-Aqsa», ont été les principaux slogans répétés par les protestataires , avant de se séparer en ordre serré. Ils ont fait le chemin inverse et marché vers leurs lycées, situés aux quatre coins de la vallée, continuant à chanter dans une ambiance bonne enfant.

Il faut surtout souligner la fraternité des deux communautés qui ont chanté et marché ensemble dans une belle convivialité. El Qods a fédéré les Frères et Sœurs de la vallée du M’zab. Quelle belle leçon de fraternité et surtout de conscience citoyenne !