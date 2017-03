Réagissez

tout le mois de mars pour s’acquitter de la vignette automobile...

La vignette automobile 2017 est en vente depuis mercredi passé, 1er mars, dans les bureaux de postes et dans les recettes d’impôts. Avancée de deux mois par rapport à 2016, l’acquisition de cette vignette, indique le communiqué de la Direction générale des impôts (DGI), se fera jusqu’au jeudi 30 mars prochain, à 16 heures. Tout propriétaire de véhicule se doit de respecter ce délai sous peine de devoir s’acquitter de pénalités.

Anticipant toute éventuelle rupture de stocks de vignettes, les responsables de la direction des impôts de la wilaya de Ghardaïa affirment que « toutes les dispositions ont été prises pour éviter que survienne une rupture de stocks d’une ou plusieurs variantes de la vignette automobile 2017 », ajoutant « nous avons suffisamment approvisionnés toutes les recettes des 13 communes que compte la wilaya de Ghardaïa et sommes prêts à répondre diligemment à toute éventuelle demande en surplus ». Il faut dire qu’il n’y avait pas foule mercredi 01 et jeudi 02 mars devant les guichets des recettes de la commune de Ghardaïa. Nous avons fait une petite tournée dans les recettes du centre ville de la capitale du M’zab, de celle de Sidi Abbaz, dans la commune de Bounoura et celle de Dhaïa Ben Dahoua, elles étaient désertiques.

Aucun automobiliste devant les guichets. À Ghardaïa, l’un des guichetiers nous informe que seules une dizaine de vignettes ont été écoulées en deux jours affirmant qu’ils avaient l’habitude « de ce peu d’engouement au début de l’opération avant que les retardataires se précipitent en masse les derniers jours » et ce malgré les appels réitérés de l’administration fiscale invitant les automobilistes à ne pas attendre le dernier moment pour s’acquitter de cette obligation légale et éviter ainsi les chaines d’attente et les désagréments qui en résultent.

Campagne de placardage

Selon le communiqué qui nous a été remis par la direction des impôts et qui est affiché partout, dans toutes les recettes des impôts et des bureaux de poste, « les propriétaires de véhicules neufs acquis en 2017 sont également concernés par l’obligation d’achat de la vignette. La carte provisoire de circulation (carte jaune) tient lieu, est-il indiqué, de document servant à son acquisition dans un délai d’un mois à compter de la date de la mise en circulation du véhicule sur le territoire national. »

Tarifs

Selon les modalités d’acquittement annuel, le prix de cette vignette, instaurée par la loi de Finances 2017, variera entre 1.500 DA et 8.000 DA pour les véhicules de tourisme de moins de 3 ans d’âge, et ce, en fonction de la puissance de la motorisation. Pour les véhicules ayant entre 3 et 6 ans d’âge, le montant de cette vignette est compris entre 1.000 DA et 4.000 DA, alors que pour ceux compris entre 6 et 10 ans, la vignette oscille entre 700 DA et 3.000 DA.

Quant aux véhicules de plus de 10 ans, elle varie entre 300 et 2.000 DA. Pour les véhicules utilitaires, la vignette varie entre 5.000 et 15.000 DA pour ceux de moins de 5 ans d’âge, et entre 2.000 et 7.000 DA pour ceux de 5 ans d’âge et plus.Les véhicules de transport en commun des voyageurs sont soumis à une vignette dont le prix se situe entre 4.000 et 15.000 DA pour ceux de moins de 5 ans d’âge, et entre 2.000 et 7.000 DA pour ceux de 5 ans et plus. Pour les véhicules dont l’année de mise en circulation est inconnue (immatriculés 122), ils sont soumis à une vignette de 300 DA pour les véhicules de tourisme et de 2.000 DA pour les utilitaires. Toute vignette non conforme aux tarifs légaux entraîne le retrait de la carte d’immatriculation qui ne sera restituée qu’après présentation d’une vignette conforme majorée de 100%, avise la DGI.

Toutefois, l’exemption de la vignette automobile est toujours accordée au profit des véhicules à immatriculation spéciale appartenant à l’Etat et aux collectivités locales (communes, daïras, wilayas) et les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou consulaires. Cette exonération touche aussi les ambulances, les véhicules équipés de matériels sanitaires, les véhicules équipés de matériel de lutte anti-incendie, les véhicules destinés aux handicapés et les véhicules équipés d’un carburant GPL/C.

La vignette automobile rapporte annuellement plus de 8 milliards de DA de recettes sans inclure les recettes engendrées par les pénalités de retard. Une part de 20% de ces recettes est versée au Trésor public et 80% au Fonds commun des collectivités locales (FCCL). Ce qui n’est pas du tout évident au regard de l’état de nos routes, un des principaux facteurs des accidents et drames de la circulation.