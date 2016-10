Ghardaïa : Le permis de conduire établi et délivré par les communes

Réagissez

L’opération de délivrance du permis de conduire échoit désormais aux communes et a commencée à être effectivement appliquée, à partir de cette semaine, au niveau des 13 APC de la wilaya de Ghardaïa.

Ainsi, après la carte nationale d’identité, la carte grise et le passeport, il suffit de se présenter à son APC pour obtenir son permis de conduire ordinaire, et non plus, comme auparavant, à la daïra.

Accueilli avec satisfaction par les citoyens, ce rapprochement de l’administration avec ses administrés, obligés auparavant de se déplacer au niveau de leurs lointaines daïra de rattachement, ce transfert permettra un substantiel gain de temps et d’éviter aux citoyens de parcourir , dans ces vastes contrées sahariennes , de longues distances pour se faire délivrer le précieux document . Seulement, après avoir mis tous les moyens matériels et techniques pour ces opérations et afin d’éviter que la pression s’oriente sur les employés des APC, désignés pour effectuer cette opération en sus de leurs tâches quotidiennes, il y a lieu de faire suivre l’effort en matière de moyens humains.

Selon un cadre de la direction de la réglementation et de l’administration locale (DRAG) de la wilaya de Ghardaïa, «une réflexion est en cours sur la possibilité de redéploiement des personnels des daïras pour renforcer les services communaux de délivrance de ces documents. Nous sommes en train d’évaluer les besoins par commune et par service pour entamer l’opération de mutation de ce personnel déjà rôdé et qualifié pour ces tâches». Cette opération, dont le coup d’envoi officiel a été donné par Kamel Nouissar, le secrétaire général de la wilaya de Ghardaïa en présence des élus locaux, intervient en application du programme initié par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales (MICL).

Des moyens humains et matériels conséquents ont été mobilisés pour assurer un service adéquat au profit des citoyens qui pourront obtenir, dans des délais raisonnables, leurs documents, (passeport biométrique, carte nationale d’identité biométrique, la carte grise et permis de conduire), délivrés depuis ce nouveau service implanté dans toutes les communes de la wilaya de Ghardaïa. Entrant dans le cadre de la modernisation de l’administration et de la politique de décentralisation, cette importante opération entamée par les pouvoirs publics a pour but principal, l’amélioration de la relation administration/administrés.