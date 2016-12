Ghardaïa : Importantes saisies des douanes

Réagissez

Pas moins de 1311 unités d’effets vestimentaires de marques...

C’est ce qui nous a été communiqué de vive voix par Djamel Adjimi, le chef de l’inspection divisionnaire des Douanes de la wilaya de Ghardaïa.

Pour défaut de présentation de facture, la marchandise et le véhicule ont été saisis, et l’amende encourue est de l’ordre de 8.385.500.00 DA.

Les trois individus, âgés de 33, 26 et 20 ans, qui se trouvaient à bord du véhicule, et dont l’un d’eux était dépourvu de papiers d’identité, ont été arrêtés. Sur instruction du procureur de la république près le tribunal de Ghardaïa, et en attendant leur présentation au parquet, ils ont été placés en garde à vue dans les locaux de la police de Dhaïa Ben Dahoua.



Des fouilles fructueuses

Lors d’un autre barrage dressé à 2 heures du matin, un peu plus au nord de Ghardaïa, toujours sur la RN 1, entre Oued Nechou et Berriane, les douaniers ont poursuivis un véhicule de marque Hyundai Accent dont le conducteur, à la vue du barrage des douanes a fait subitement demi tour et essayé de s’échapper. Une course poursuite s’est engagé et le véhicule, après bien des difficultés, a été immobilisé et les deux individus qui étaient à bord, âgés de 27 et 22 ans, arrêtés.

La fouille du véhicule a permis de découvrir un lot de boissons alcoolisées constituées de plusieurs fardeaux de canettes de bières de marques étrangères et une centaine de bouteilles de vin. Alors que le lot d’alcool a été saisi, le véhicule, qui devait être confisqué a été finalement restitué à l’agence de voyage qui le leur avait loué avec un contrat de location établi en bonne et due forme, avec toutefois l’établissement d’une amende représentant la valeur du véhicule à payer par les prévenus et ce conformément à l’article 336 du code des douanes.

En sus de l’amende pour le véhicule restitué à son propriétaire, l’amende ainsi encourue est de 14.700.000.00DA. Lors d’un autre barrage dressé par la brigade polyvalente des douanes d’El Ménéa, à 270 kms au sud de Ghardaïa, en collaboration avec la brigade gendarmerie de la ville éponyme, la fouille d’un véhicule fourgon de marque Mercedes, immatriculé à Médéa, dans lequel se trouvaient deux individus , âgés de 30 et 28 ans, a permis de découvrir un lot d’effets vestimentaires de marques étrangères, détenus sans facture. Conformément à l’article 12 de l’ordonnance 05/06, modifiée et complétée, datée du 23 Août 2005, le véhicule et la marchandise ont été saisies et l’amende encourue est de l’ordre de 8.469.000.00 DA.

Sur instruction du procureur de la république territorialement compétent, à savoir celui du tribunal d’El Ménéa, les deux individus ont été placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de cette même ville et ce en attendant leur présentation devant le parquet. Deux Nigériens, en situation régulière sur le territoire national, ont été arrêtés lors de la fouille à Bouhraoua, sur les hauteurs de la vieille ville, d’un bus assurant la desserte Alger /Tamanrasset. Ils étaient en possession d’un important lot de bijoux de fantaisies, de Flash Disc, de montres, de vêtements et d’autres bibelots et objets de pacotille. Alors que la marchandise a été saisie, les deux individus ont été remis au parquet.

Et un Hadji

La dernière affaire concerne un vieux pèlerin de retour d’une Omra aux Lieux Saints. Débarquant à l’aéroport Moufdi Zakaria de Ghardaïa, d’un avion arrivant de Djeddah, il possédait dans ses bagages une paire de jumelles de longue portée et à vision nocturne. Matériel répertorié comme sensible et donc interdit à l’usage civil sans autorisation spéciale de l’autorité compétente. Compte tenu de l’âge avancé du pèlerin et de son retour des Lieux Saints, la paire de jumelles a été saisie sans aucune poursuite. Il est indéniable que depuis l’installation en date du 15 juin 2016 de Djamel Adjimi, au poste de chef de l’inspection divisionnaire des Douanes de la wilaya de Ghardaïa, un sensible regain d’activité est constaté. Pour information,

Djamel Adjimi est diplômé de l’ENA, promo 1995, date à laquelle il a intégré le corps des douanes, corps pour lequel il a été formé. Il a entamé sa carrière Bejaïa, pour la poursuivre à Béchar, puis Jijel, ensuite Aïn Temouchent avant d’être installé à Ghardaïa, soit 21 ans de carrière dans ce corps sensible , chargé de la protection de l’économie nationale et de le lutte contre toutes les formes de contrebande