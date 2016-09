Réagissez

C ’est du moins ce qui nous a été déclaré, jeudi soir, par un membre de la cellule de communication de la wilaya de Ghardaïa qui avait pris, selon ses dires, attache par téléphone avec la direction de la poste et des technologies de l’information et de la communication (PTIC) de la wilaya de Ghardaïa.

Par ailleurs, celui-ci nous a fait lecture d’un document émanant de cette direction de wilaya où elle fait mention, commune par commune, de l’approvisionnement suffisant en liquidités par la Banque d’Algérie de toutes les caisses des bureaux de postes disséminés sur tout le territoire de la vaste wilaya de Ghardaïa.

Ainsi, et toujours selon ce membre de la cellule de communication, la direction de la poste et des technologies de l’information et de la communication (PTIC) de la wilaya de Ghardaïa «rassure sur la large disponibilité des liquidités au niveau de tous les bureaux de poste de notre wilaya et même d’un approvisionnement constant et régulier de tous les GAB et que toutes les mesures ont été prises pour assurer la disponibilité des fonds».

Pour information, et après nos tentatives infructueuses lors de l’Aïd El Fitr de le joindre, le directeur d’Algérie Poste reste encore une fois injoignable malgré toutes nos tentatives. Ce n’est apparemment pas demain la veille que ce genre de responsable comprenne que la communication reste un des supports les plus, voire le plus à même de raccourcir la distance entre le citoyen et l’administration quelle qu’elle soit. Elle est, et reste, l’interface de l’administration par excellence.