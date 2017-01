Réagissez

Les Douaniers en fête

C’est dans la superbe maison de l’environnement, à Bouhraoua, sur les hauteurs de la vieille ville de Ghardaïa, que la division des douanes de Ghardaïa a fêté, jeudi, sa journée mondiale.

Célébrée dans le monde chaque 26 janvier, et présidée par le directeur régional des douanes , M. Haddadou Abdennour, la cérémonie organisée par la direction régionale des douanes de Laghouat qui chapeaute, outre la division de la wilaya éponyme, Ghardaïa et Djelfa, et placée sous le thème « l’analyse des données au service de la gestion des frontières » , a compté une exposition, mettant en évidence les moyens , matériels , humains , technologiques et scientifiques et une cérémonie de remise de grades , de cadeaux et tableaux honorifiques. Le wali a rendu hommage aux hommes et femmes en gris et rappelé leurs sacrifice pour la protection des frontières et de l’économie nationale à l’instar « des 13 douaniers de Béchar assassinés par une horde terroriste le vendredi 7 avril 2006. Paix à leurs âmes ».

Pour rappel, ce jour là, et alors qu’ils se dirigeaient vers Ouargla où ils devaient assister à un séminaire regroupant les cadres du secteur des douanes, treize douaniers ont été assassinés et huit autres blessés lors d’un attentat perpétré, à 7 h par des criminels, à 15 km d’El Ménéa. Parmi les victimes, le directeur régional des douanes de Béchar, le divisionnaire de la même wilaya et le délégué régional à la sécurité d’Adrar.

L’Algérie et ses douanes

La Journée internationale de la douane est parrainée par l’Organisation mondiale des douanes dont le siège social est à Bruxelles. Celle-ci compte 150 états membres (dont l’Algérie). Son but est de faciliter le commerce et les voyages pour tous les citoyens du monde. Célébrée chaque année le 26 janvier, cette journée spéciale souligne les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. C’est l’occasion de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité de nos collectivités comme par exemple en luttant contre les trafics de drogue, d’armes, ou de contrefaçons et de toutes sortes de contrebandes transfrontalières. Avec ses 6343 kms de frontières terrestres, soit 1559 kms avec le Maroc, 1376 kms avec le Mali, 982 kms avec la Libye, 965 kms avec la Tunisie, 956 kms avec le Niger, 463 kms avec la Mauritanie et 42 avec le Sahara Occidental, l’Algérie reste, grâce à l’ efficace mobilisation de toutes ses forces de sécurité , dont le corps des douanes , fermement déterminée à défendre ses frontières et son économie nationale . C’est dire l’importance de la mobilisation de cette corporation en gris pour l’immunisation de nos frontières contre toutes les formes de criminalité, quelles qu’elles soient.



Psychotropes et alcools prédominent

La direction régionale des douanes de Laghouat, dont fait partie la division de Ghardaïa qui est dirigée par Djamel Adjimi, chef de l’inspection divisionnaire des douanes de Ghardaïa, enregistre pour le seul exercice 2016, un bilan de saisies comptant 9700 unités de comprimés psychotropes de marque Révotril, 13 137 bouteilles et canettes d’alcool, toutes marques confondues, 2330 unités de Aâcila, pour Chicha, 1820 unités de cosmétiques, 1584 unités d’habillements, 3 tonnes de Mangue, 74 têtes de Sérendi,( ovins du Maroc), et 197 unités de portables dits « Land Rover , matériel sensible et interdits de possession sans autorisation préalable des autorités.