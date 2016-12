Ghardaïa : Deux individus arrêtés et placés sous mandat de dépôt

Réagissez

C’est suite à une information fiable parvenue à leur service et une longue et patiente filature, que les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Ghardaïa sont parvenus, en fin de semaine, à neutraliser une bande de deux individus qui s’adonnaient à la commercialisation de psychotropes en se déplaçant à l’aide d’un véhicule de marque Seat Ibiza. Après les avoir immobilisés en plein centre ville de Ghardaïa, les éléments de la BRI ont procédé à la fouille du véhicule dans lequel ils découvrir, bien dissimulés, pas moins de 728 comprimés de psychotropes de diverses marques.

Procédant à la fouille au corps des deux individus, ils découvrirent sur eux 6935 DA et 16 faux certificats et ordonnances médicales sur lesquels étaient prescrits plusieurs marques de comprimés à usage psychotropes. Munis de mandats de perquisition délivrés par le procureur de la République près le tribunal de Ghardaïa, ils découvrirent dans le domicile de l’un d’entre eux un matériel informatique munis de logiciels développés, leur permettant d’imprimer de faux certificats et ordonnances médicales leur permettant de se fournir chez les pharmaciens en toute quiétude, ainsi que deux faux cachets humides portant les griffes de deux médecins en psychiatrie exerçant sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa .

En sus de tout cet attirail, pas moins de 95 faux certificats médicaux et 82 fausses ordonnances prêtes à servir ont été découverts sur les lieux. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Ghardaïa, qui les a déférés devant le magistrat instructeur, ils ont été placés sous mandat de dépôt et écroués à la prison de Chaâbet Ennichène de Ghardaïa pour «association de malfaiteurs», «faux et usage de faux», «détention et usage de faux cachets humides», «détention et usage de faux documents médicaux», «détention et commercialisation de psychotropes».