Ghardaïa : Des séjours au bord de la mer pour 600 enfants

Réagissez

Ils ont en rêvés, ils les ont eus, et c’est leur droit absolu, leurs quelques jours de vacances au bord de la grande bleue.

Eux , ce sont pas moins de 600 enfants, âgés entre 8 et 12 ans, issus de familles démunies à travers le territoire de la wilaya de Ghardaïa, qui ont bénéficié d’un séjour de deux semaines dans des camps de colonies de vacances sur le littoral au cours de cette saison estivale 2016.

Selon Messaoud Saouli, directeur de l’action sociale de la wilaya de Ghardaïa, « la priorité dans le bénéfice de ces séjours ira aux enfants de familles nécessiteuses, surtout ceux n’ayant pas encore découvert les plaisirs de la grande bleue».

Pour ce qui a trait à l’organisation des départs en deux sessions de 300 colons pris en charge par la DASS de Tizi Ouzou sur les sites de Boukhalfa et de Tadmaït, notre interlocuteur indique que la première session au profit de 300 jeunes colons, qui a été entamée à partir du 17 juillet, est déjà pratiquement bouclée , avec le retour programmée pour le 29 du mois en cours.

La deuxième session, pour un 2ème contingent de 300 colons, est prévue du 1er au 12 Août. Selon notre interlocuteur, l’encadrement se fera par des moniteurs expérimentés, des surveillants de baignade ainsi que des médecins, le tout sous la responsabilité de directeurs spécialement formés par les services de l’action sociale.

Et de préciser que, « chaque moniteur prendra en charge 8 à 10 jeunes colons, et que la tutelle a insisté pour que ces derniers aient des repas consistants, variés, réguliers et équilibrés ». Pour ce qui est des activités organisées pour l’animation des séjours de ces colons, l’on fait savoir que les matinées seront consacrées à la baignade alors que les soirées verront l’organisation de sorties dans les environs du lieu de villégiature pour détente, ainsi que des séances récréatives et de travaux manuels sans oublier les traditionnelles animations de sketchs, concerts de musique, etc., qui sont l’œuvre de troupes des colons eux- mêmes ou invités.

Des visites à Alger, au monument de Maquam Echahid, à Ryad El Feth, sont aussi au programme de ces enfants qui auront ainsi à flâner dans la capitale de leur grand et beau pays, l’Algérie. Il est à signaler que l’hébergement des enfants se fera dans des centres d’accueil de la DAS, qui offrent toutes les commodités pour passer d’agréables séjours.

En 1er lieu, la sécurité, une préoccupation très importante pour les parents, puis l’encadrement qui doit être de qualité et irréprochable, et surtout savoir réagir aux situations imprévues en appliquant les règlements en la matière. Le bord de mer demande en effet des spécificités propres à ce lieu qui peut se révéler dangereux.

Enfin, il y a le programme, car pour les enfants, la colonie de vacances rime avec détente, jeux, baignades, apprentissage, visites et nouvelles connaissances. Selon Messaoud Saouli, directeur de l’action sociale de la wilaya de Ghardaïa, « ces exigences sont des directives strictes du wali Azzedine Mechri, qui n’a eu de cesse d’exiger que toutes les dispositions soient prises pour la réussite de ce programme entamé le 17 juillet et qui s’étalera, au grand bonheur des bambins qui continueront à barboter dans la grande bleue, jusqu’au 29 du mois d’Août. » Et comment peut-il en être autrement quand c’est d’enfants, nos enfants, les enfants de l’Algérie qu’il s’agit ?