Ghardaïa : «Des imams seront envoyés en Europe pour conduire les taraouihs durant le Ramadhan»

C’est ce qu’a déclaré en substance Redouane Maache, le secrétaire général du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs lors du deuxième Colloque national sur l’enseignement coranique, tenu jeudi à la salle de conférences du siège de la wilaya de Ghardaïa.

Alors que le 1er Colloque, qui s’était tenu l’année passée à la même période et dans la même salle, a été présidé par Mohamed Aïssa, le ministre him self, aucune raison n’a été avancée quant à son absence, alors qu’il était attendu. Ce sont donc deux secrétaires généraux qui ont présidé l’ouverture de ce colloque, en l’occurrence celui du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Redouane Maache, et celui de la wilaya de Ghardaïa, Kamel Nouacer. C’est surtout l’impérative préservation du référentiel religieux du pays qui a été mis en exergue par Redouane Maache. «Notre pays est attaché à la préservation de son référentiel religieux, basé, conformément aux préceptes énoncés dans le Saint Coran, sur la modération et la tolérance.

C’est notre socle cultuel». Devant un parterre de penseurs, d’oulémas et d›universitaires de plus de trente wilayas, Redouane Maache a rappelé qu’«un processus de réforme de l’enseignement coranique est entamé en Algérie pour unifier l’enseignement basé sur les principes et valeurs s’inspirant du Saint Coran et de la Sunna». «Motivée par le réalisme et la modération qui tient compte de la conciliation à la fois du texte divin de la raison et la spiritualité, cette réforme est engagée afin de préserver l’unité du peuple algérien», a-t-il ajouté, plaidant pour l’enseignement coranique dans les différents établissements du secteur des affaires religieuses et des wakfs sous l’autorité de maîtres qui ont un impact sur les esprits et présentent une image de l’islam comme voie de piété, de solidarité, de fraternité et d’amour pour l’humanité, Redouane Maache, a appelé également les oulémas et les participants à cette rencontre à veiller à la préservation de l’identité de la Oumma islamique, à sensibiliser pour préserver l’islam et prôner les vraies valeurs de la religion, conformément à nos traditions ancestrales. A l’hôtel El Djanoub, des réflexions ont été engagées dans quatre ateliers sur la réforme de l’enseignement coranique, son avenir et sa modernisation. Les recommandations seront, nous dit-on, communiquées plus tard.