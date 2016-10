Ghardaïa : Des centaines d’élèves mozabites boycottent les cours

Réagissez

Le bras de fer entre quelques associations de parents d’élèves et les autorités reprend de plus belle, après quelques jours d’apaisement avec le retour progressif vers leurs établissements scolaires, de tous les élèves, tous paliers confondus, qui avaient au départ et sur appel de 19 associations de parents d’élèves mozabites de la commune de Ghardaïa, boycotté les cours.

Alors que l’on espérait que la sagesse l’emporte pour le plus grand bien des élèves, voilà que l’intransigeance refait surface au niveau de 18 établissements scolaires de la commune de Ghardaïa, à savoir 13 écoles primaires, 3 CEM et 2 lycées. En effet, nous avons constaté de visu, le nombre très réduit d’élèves qui ont rejoint leurs classes la matinée de mercredi et de jeudi, notamment au niveau du CEM Djaber Ibnou Zeïd et des écoles primaires Colonel Lotfi et Hadj Salah Babekeur de Ghardaïa, du lycée Aflah Ibnou Abdelwahab de la cité El Korti et des écoles primaires Abou Ammar Abdelkafi et Cheikh Hammou El Hadj à El Ghaba (La palmeraie).



Pourquoi ?

Le refus des 19 associations de parents d’élèves mozabites de la commune de Ghardaïa d’envoyer leurs enfants à l’école avait alors impacté pas moins de 8674 élèves,dont 5416 dans le cycle primaire, 2241 au cycle moyen et 1017 dans celui du secondaire. Quels sont les griefs de ces 19 associations pour en être arrivés à cette situation ? Le plus important est l’affectation par la direction de l’éducation vers ces 19 établissements scolaires des enseignants recrutés lors du dernier concours organisé par le ministère de l’Education nationale. «Nous n’en voulons pas de ces enseignants sans aucune expérience, ils ne peuvent rien apporter à nos enfants si ce n’est les faire régresser», déclare un parent d’élève rencontré aux abords du siège de la wilaya.

Et d’ajouter : «Pourquoi ne pas avoir choisi pour nos établissements des enseignants mozabites, notamment et surtout les jeunes universitaires mozabites qui lors des évènements ont remplacé au pied levé les enseignants arabes qui ont déserté les établissements alors que d’autres ont carrément refusé de prodiguer des cours à nos enfants ?»

Rejet

Arguments rejetés en bloc par Amar Tibani, le directeur de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa, qui affirme que «tous les enseignants qui ont été recrutés lors du dernier concours ont été dispatchés en fonction des besoins de chaque établissement à travers la wilaya par filière et par matière».

Et d’indiquer : «Il faut savoir que tous les postulants au dernier concours entre les admis et les mis en liste d’attente ont été recrutés et se sont finalement avérés insuffisants pour colmater les brèches laissées par les départs massifs en retraite des anciens.» Concernant le dialogue entre les deux parties (direction de l’éducation de Ghardaïa et les associations contestataires), Amar Tibani avoue avoir rencontré à deux reprises, dans son bureau, des représentants de ces associations, une fois, deux jours avant la rentrée scolaire et une autre fois, dimanche, soit le jour de la rentrée scolaire.

Seulement ces deux rencontres n’ont pas fait bouger les lignes, les deux parties campant sur leurs positions. Pour lever les équivoques, une délégation représentant les 19 associations de parents d’élèves mozabites a été reçue au siège de la wilaya, par Azzedine Mechri, le wali de Ghardaïa. Aucune information n’a filtrée à ce jour sur les résultats de cette rencontre.

Lors d’un point de presse inopiné tenu il y a une dizaine de jours, Azzedine Mechri, le wali de la wilaya de Ghardaïa, avait brandi la menace de poursuites judiciaires à l’encontre des associations qui appellent au boycott de l’école tout en menaçant de geler leurs agréments. Tout comme, il avait affirmé avoir donné instruction de renforcer les effectifs de sécurité devant ces établissements scolaires et d’arrêter et de traduire en justice tout individu empêchant des élèves d’accéder à leurs salles de classes. Entre-temps, des centaines d’élèves, de plein gré ou sous la contrainte, sèchent leurs cours avec tout le risque d’une année blanche.