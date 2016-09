Réagissez

La ville de Ghardaïa voit ses moyens de transport renforcés

Cinq nouveaux bus, flambant neufs, immédiatement mis en exploitation, sont venus renforcer le parc roulant de l’Entreprise publique de transport urbain et suburbain de la wilaya de Ghardaïa (ETUG).

Créée en juillet 2010 avec une dizaine de bus et une cinquantaine d’employés, l’entreprise, qui exploitait jusqu’ici 18 bus, compte désormais 23 véhicules, ventilés sur 9 lignes sillonnant toute la vallée du M’zab. Cet apport permet à l’ETUG, entre autres, de répondre à la forte demande exprimée sur certaines lignes, notamment Dhaïa Ben Dahoua à une dizaine de kilomètres au nord du chef lieu de wilaya, ainsi que Ben Smara et Bouhraoua, des quartiers excentrés et diamétralement opposés de la commune de Ghardaïa. Néanmoins, il est à constater que seul les deux premiers quartiers cités, en l’occurrence Dhaïa Ben Dahoua et Ben Smara, ont été pris en charge et désormais desservis par un renfort d’un bus pour le premier quartier et d’une nouvelle desserte avec deux bus pour le second.

Axe négligé

Pour ce qui est de Bouhraoua, sur les hauteurs de la vieille ville, sur la RN1 en direction du nord, où d’une façon exponentielle une nouvelle agglomération avec toutes les infrastructures de base a pris forme en mois d’une dizaine d’années, il y a lieu de préciser que seul l’axe Sidi Abbaz-Bouharaoua, par la clinique Les Oasis et Sid El Moustadjab, reste efficient et à ce jour desservi, tant par les transporteurs privés que l’entreprise publique.

Ce qui est une aberration au regard des centaines de fonctionnaires, collégiens et lycéens des deux sexes qui s’agglutinent chaque jour, matin et soir, qu’il pleuve, qu’il vente et que les dards du soleil tapent fort, au bord de la route, face à la station Naftal de Sidi Abbaz, faisant du stop pour la majorité d’entre eux ou pour prendre un taxi, au prix oscillant entre 130 et 150 DA pour une course entre la Cour de justice et la cité El Djamel. Quatre fois par jour, que nos responsables fassent les comptes.

Comment peut-on négliger cet important axe sachant qu’une importante partie des collégiens, lycéens et fonctionnaires des administrations, entreprises publiques et privées, CEM et lycées (deux établissements de 1000 places chacun) opérant sur ce périmètre, telles que Sonelgaz, la Cour de justice, la direction des Douanes, la direction de la Protection civile, la direction du tourisme, l’ANEM et l’inspection du travail — et la liste n’est pas pour autant exhaustive — résident à Sidi Abbaz, véritable bassin de main-d’œuvre, toutes catégories confondues ? Il y a certainement matière à revoir le schéma de ventilation de cette flotte de bus en privilégiant, par exemple, tout simplement, la notion de prorata du nombre d’habitants et de travailleurs/étudiants à transporter par axe de direction.

Par ailleurs, afin d’améliorer les prestations de service, l’ETUG a décidé de revoir son programme, et ce, à travers une prolongation des horaires de dessertes. Le but est surtout de desservir les grandes cités et les agglomérations et de répondre aux besoins exprimés par la population surtout en cette rentrée sociale.

Couleur et nostalgie

Par ailleurs, en dépit de toutes ces contraintes, les bus bleu et blanc, aux mythiques couleurs de la doyenne des transports publics urbains en Algérie depuis la colonisation, l’ex-RSTA d’Alger, restent les plus demandés par les usagers. Ces derniers préfèrent le respect des horaires et les prix modérés, ce qui n’est malheureusement pas le cas chez les bus privés.

Pour être plus rentables et de fidéliser sa clientèle, l’ETUG gagnerait à instaurer une tradition en lançant les abonnements avec plusieurs variantes déclinées en direction des étudiants, des travailleurs et des handicapés, auxquels il faudrait aussi penser en aménageant et en réservant, comme cela se fait ailleurs, des sièges adaptés à leurs déficiences physiques.

Fidélisation

Question à un ticket de bus : qu’est-ce qui fait le bonheur du voyageur ? Mis à part l’hygiène et la bonne éducation du chauffeur et du receveur, c’est avant tout le prix, juste et légal, mais aussi et surtout le respect des horaires. Ceci dit, pour fidéliser le client, il est impératif de respecter les horaires d’arrivée et de départ autant que faire se peut même si quelque part, avec le plan de circulation actuel complètement obsolète ainsi que les sempiternels embouteillages et les impondérables dus à cette sacrée manie, propre aux responsables de pays sous-développés de bloquer la circulation pour permettre aux autorités et autres délégations de passer, c’est un peu trop demander.

En parallèle de tous ces efforts à accomplir pour être en phase de ses intentions d’amélioration des prestations de service au profit des usagers, il reste encore à se conformer aux normes universellement admises, à savoir matérialiser de manière claire et surtout visible, de jour comme de nuit, les différents arrêts, qu’ils soient fixes ou facultatifs. Et surtout de protéger les clients lors de leur attente des aléas du climat (pluie, vent, sable...) par l’installation d’abrisbus qui pourraient être rentabilisés (pourquoi pas ?) par la publicité qui y sera affichée.