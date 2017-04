Réagissez

Sept individus, âgés entre 20 et 31 ans, dont quatre de niveau universitaire, activant au sein d’un même réseau à travers ses multiples ramifications, ont été arrêtés en fin de semaine, lors de deux opérations distinctes opérées par, d’une part les limiers de la brigade de recherche et d’investigation de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Ghardaïa, et, d’autre part, des éléments du service de la police judiciaire de la 3e sûreté urbaine de Bouhraoua, sur les hauteurs de la vieille ville de Ghardaïa.

Pas moins de 24 744 pilules, comprimés et gélules de diverses marques, 4225 millilitres d’huile de cannabis de marque Somazina, 92,22 g de kif traité en deux plaquettes, 1 scanner pour dupliquer des ordonnances, des armes blanches de grande dimension en forme d’épée et de poignard de commandos, ont été saisis lors de cette grande et large opération, en divers points de la wilaya de Ghardaïa. Selon l’officier Djaber Djâafar, responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Ghardaïa, «c’est l’une des plus grosses prises de psychotropes réalisée ces dernières années». Les sept individus arrêtés et les lots de psychotropes, d’huile de cannabis, de kif traité et d’armes blanches ont été présentés à la presse lundi matin, dans la cour de la sûreté de wilaya de Ghardaïa, par le commissaire principal, Nabil Nasri, chef de la police judiciaire de la sûureté de wilaya de Ghardaïa, qui a, à l’occasion, relaté le déroulé de l’affaire.

«C’est suite à une information fiable, faisant état de la commercialisation à très bas prix de psychotropes dans la région, que l’enquête a été déclenchée», ajoutant : «En effet, de notre point de vue et selon notre analyse, le fait que des psychotropes se vendent au quart de leur prix, cela ne peut résulter que d’une entrée massive de ces psychotropes dans la région. Et notre analyse s’est révélée juste, puisque des milliers de comprimés ont été saisis dans cette opération réalisée en deux temps par deux services différents qui ont travaillé, pendant près d’un mois, dans la plus complète discrétion, pour aboutir au démantèlement total du réseau en huit jours.» Un officier, rencontré sur les lieux, et qui a travaillé sur l’enquête, nous a révélé que «l’un des individus arrêtés est en fait un vendeur ambulant de thé. Seulement, après surveillance nous avons appris qu’il vendait le verre de thé à 250 DA et toujours, ou presque, aux mêmes clients. Ce qui nous paraissait plus que suspect. En fait, dans le thé, il ajoutait deux petites gouttes d’huile de cannabis qui envoyaient les clients dans les nuages». Présentés lundi devant le procureur de la République près le tribunal de Ghardaïa, ils ont été déférés devant le magistrat instructeur et placés sous mandat de dépôt à la prison de Châabet Ennichène de Ghardaïa pour «association de malfaiteurs, détention et commercialisation de psychotropes et de cannabis et détention d’armes blanches».