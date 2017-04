Ghardaïa : Conférence sur l’innovant système de distribution de l’eau par injection et solaire

Réagissez

Animée par l’éminent expert en la matière, Abdelkader Meberbeche, et organisée par l’Ansej de la wilaya de Ghardaïa, une conférence sur les voies et moyens à même de parvenir à juguler les pertes engendrées par les actuels process en matière d’irrigation et surtout de distribution de l’eau aux populations, une conférence s’est tenue lundi au niveau de la maison de entrepreneuriat de l’université de Ghardaïa .

Devant un parterre d’étudiants universitaires, de responsables de directions de wilaya et surtout de jeunes apprenants du centre de formation de Bounoura, versés dans le domaine du photovoltaïque, notamment le montage de panneaux solaires, l’éminent expert et inventeur de l’ingénieux système de distribution de l’eau par injection et solaire, dit (IPE Système) dans le jargon scientifique, hydraulicien de formation, Abdelkader Meberbeche, s’est fendu d’une longue et concise trituration de formules et d’expressions d’une haute teneur technique, scientifique et intellectuelle pour expliciter dans les moindres détails les avantages de sa découverte . Décliné autour du thème de l’eau comme principale préoccupation des populations, qu’elles soient sédentaires ou nomades, en tant que source de vie, l’argumentaire scientifique s’est articulé sur la question fondamentale de la déperdition du réservoir hydrique. Partant du fait que bien des pays, notamment de l’hémisphère sud, ont connus moult bouleversements socio économiques et particulièrement culturels, en termes démographiques, exode rural, déperdition du travail et raréfaction des terres arables du fait, justement, de la pénurie chronique de la ressource hydrique , beaucoup de scientifiques se sont mis à plancher sur les moyens techniques et technologiques ) à développer pour freiner la catastrophe qui se profile à l’horizon . Et c’est en s’inspirant de l’ingénieux système de répartition de l’eau utilisé par les Foggaras du Touat et du Gourara, reconnait Mr Abdelkader Meberbeche , que celui-ci est arrivé, en innovant et en actualisant le concept de régulateur de pression inventé par Watts en 1876 , à mettre au point ce nouveau concept de distribution de l’eau par injection et solaire dit IPE Système .

Développant son intervention, l’expert en la matière soutient que son système dit, par ailleurs, d’irrigation racinaire, permet, entre autres, de faire face au spectre du stress hydrique qui menace nos réserves phréatiques et albiennes , notamment en ces périodes de faiblesse pluviométriques, par la modernisation de l’irrigation agricole, les espaces verts, les surface de jeux, la reconstitution du tissu végétal en zone steppique (lutte contre la désertification, aliments du bétail..), tout en restant dans les normes de protections environnementales avec l’utilisation de l’élément photovoltaïque (énergie solaire) comme source d’énergie. Il est à signaler que cette invention qui a reçu le soutien de plusieurs universités de par le monde et une reconnaissance au salon mondial des inventions de Genève , mérite un plus grand soutien des pouvoirs publics pour soin intégration technique et technologique dans les nouveaux ensembles d’habitations et des investisseurs dans le domaine de l’agriculture pour préserver cette ressource vitale . « Notre objectif à travers l’organisation de ce type de conférences est d’encourager l’esprit d’ entrepreneuriat chez les étudiants universitaires » affirme Djamel Eddine Benseghir, le directeur de l’Ansej de la wilaya de Ghardaïa, qui précise que «cette journée est destinée aux chercheurs, aux étudiants et aux stagiaires de la formation professionnelle, apprenants dans le domaine du solaire, du photovoltaïque , de l’éolien et de la biomasse ainsi que ceux inscrits dans le domaine de l’eau en général et de l’hydraulique en particulier.»