Ghardaïa attend son Festival des chansons et musiques du M’zab

Aucune raison valable ne semble justifier le report de cette...

Reporté à plusieurs reprises pour divers motifs, allant de l’insécurité qui prévalait, à juste titre, il y a quelques temps dans la vallée du M’Zab, à l’indisponibilité d’une salle pouvant l’accueillir, au manque de budget, la septième édition du Festival culturel local des chansons et musiques du M’Zab, initialement prévue à Ghardaïa, pour la première semaine de décembre de l’an passé (2015), n’est toujours pas d’actualité, alors que les contraintes ont été levées et une année passée en mode culturel sabbatique.

Aucune nouvelle ne pointe encore à l’horizon. La sécurité, condition sine qua non à toute activité étant complètement rétablie depuis plus de 18 mois dans la région avec pour preuve, la réussite totale de la 48e édition de la fête du tapis qui a drainé, du 18 au 22 avril de l’année en cours, un nombre jamais égalé d’exposants et une considérable foule de visiteurs de toutes les régions du pays et même d’au-delà des frontières, rien n’explique l’atermoiement de cet événement culturel tant attendu.

La fête du tapis culmine

En effet, pour une reprise, après trois années consécutives d’annulation, de report et d’organisation à la hussarde pour les raisons énumérées ci-dessus, la 48e édition de la Fête du tapis de Ghardaïa, qui aura réuni au Palais des expositions de Bouhraoua, sur les hauteurs de la vieille ville, pas moins de 123 exposants, dont 73 femmes, représentant une trentaine de wilayas, a été incontestablement une réussite sur tous les plans. Que ce soit sur le plan de l’organisation, de l’animation, de la participation ou de l’affluence, les organisateurs, et ce, tout au long des cinq jours qu’a durés cette manifestation économique, sont à créditer d’un professionnalisme avéré.

Ce qui a grandement contribué à cette réussite reste indéniablement la parfaite maîtrise sécuritaire et l’extraordinaire déploiement de centaines d’hommes par la sûreté de wilaya de Ghardaïa au niveau du Palais des expositions, mais aussi sur tous les parcours menant vers ce lieu, ainsi que la parfaite maîtrise du défilé d’ouverture, la parade de chars et la visite du ministre du Tourisme. C’est certainement cette belle démonstration de maîtrise sécuritaire qui a influé et incité énormément de familles à se déplacer avec leurs bambins.



Cinéma

Par ailleurs, la salle de spectacles, anciennement cinéma M’zab, où se déroule d’habitude toute la manifestation artistique, est complètement rénovée et donc tout à fait prête à recevoir toute sortes de rencontres, qu’elles soient sportives (boxe, exhibition de sports de combat ou autres), culturelles (poésie…), artistiques (théâtre, groupes de musiques ou orchestres symphoniques) ou politique (meetings et autres).

Conçue et réalisée par le célèbre architecte urbaniste Fernand Pouillon, dans les années 70 du siècle dernier, avec une capacité, en orchestre et balcon, de 300 places, elle a subi pendant quatre mois un grand lifting pour un coût de plus de 8 millions de dinars. La climatisation, le réseau électrique, la sonorisation, la décoration, les sièges, les accès, ainsi que le système d’isolation acoustique de la salle, tout a été remis à neuf, et ce, sans compter la mise aux normes de tous les équipements techniques. Elle est ainsi fin prête pour abriter toute sortes d’événements, notamment culturels.

Ces deux contraintes majeures (la sécurité et la salle de spectacles) ainsi levées, il n’y aurait donc, a priori, plus de raisons de maintenir en hibernation ce festival qui avait pour objectifs, entre autres, la découverte de jeunes talents et la mise sous les projecteurs des artistes de la région, longtemps maintenus dans l’ombre.

Rappelons que le Festival culturel local des chansons et musiques du M’zab, dont la 1re édition s’était déroulée en mai 2009, avec la participation de plus d’une vingtaine de troupes, d’artistes et de jeunes talents de la wilaya de Ghardaïa, s’inscrit dans le cadre de la promotion du patrimoine immatériel de la région touristique du M’zab, en particulier sa chanson, sa musique et sa poésie.

Des dizaines de troupes artistiques et de jeunes talents de la région du M’Zab, ainsi que des groupes de musique de Tamanrasset, In-Salah, Ouargla, Batna, Khenchela, et de Kabylie, et d’ailleurs, avaient l’habitude de s’y produire et d’animer durant ce festival des soirées musicales et poétiques, suscitant un grand engouement de la part du public, qui a toujours répondu présent en force. Alors, le prochain c’est pour quand ?