Organisées par l’association RAED, en partenariat avec l’association Carrefour des générations scientifiques et l’Association Algéria –Com-Event de Clermont-Ferrand (France), la première édition du séminaire intitulé «Rencontres Architecture-eau-Désert» s’est ouverte samedi à Ghardaïa, où elle se tiendra du 18 au 20 février.

Au cœur du programme, le patrimoine architectural du M’Zab, classé patrimoine national par l’Algérie en 1971 et reconnu patrimoine universel par l’Unesco depuis 1982, auquel se greffent deux éléments essentiels et indissociables de toute espèce de vie au regard des rudes conditions climatiques, que sont l’eau et le désert.

La 1re journée sera consacrée, après le vernissage d’une exposition sur les ksour et le système traditionnel du partage des eaux, à deux communications qui seront abritées par la salle du cinéma M’Zab (œuvre de l’autre grand architecte, Fernand Pouillon), l’une sur le thème «Du M’Zab et d’ailleurs, des maisons confortables et tranquilles», assurée par Mme Maya Ravereau, architecte et non moins fille d’André Ravereau, architecte prestigieux et réputé, récemment honoré de l’Ordre du mérite national «Athir», par l’Algérie, pour son inlassable travail sur le patrimoine matériel et immatériel de la vallée du M’zab, l’autre par Nacer Messen, chercheur senior à Aïn Oussera, sur le thème «L’eau, un élément-clé dans le choix des sites des ksour du M’Zab».

L’après- midi sera consacré à une visite à Beni Izguène d’un chantier d’apprentissage à valeur pédagogique sur la restauration d’une habitation et d’un atelier maquettes animé par Mme Astrid Hybernat, de l’association Aladar et des amis d’André Ravéreau, et ce, avant de finir la journée par l’animation par Mme Fannie Rousseau, directrice d’une bibliothèque à Clermont-Ferrand, d’un atelier de lecture au sein de l’association Enfance heureuse d’El Atteuf. La seconde journée verra des interventions de l’enseignant universitaire de l’UST Oran, Sidi Med El Habib Benkoula, sur le thème «Ravéreau, une leçon de modernité à cultiver», suivi de la directrice du musée Bargoin de Clermont-Ferrand, Auvergne Métropole, Mme Christine Bouilloc, sur le thème «Le tapis, un élément d’architecture».

Un architecte de l’Office de protection de la vallée du M’zab (OPVM) prendra ensuite la parole pour expliciter dans le menu détail le plan de sauvegarde de la vallée du M’Zab. L’après-midi, ce sera au tour de la salle de conférences du centre culturel de documentation saharienne (Diocèse des Pères-Blancs) d’abriter une communication de Christophe Gironde, président de l’APAABV sur le thème «Une architecture du 13e siècle, la Cathédrale de Clermont-Ferrand». La 3e et dernière journée sera clôturée par les interventions de Lazhar Benbrahim, directeur d’ABH Sahara, sur «les systèmes de captages des eaux dans les régions oasiennes», Karim Bouhkhenfouf, sur «La palmeraie de Tinerkouk» et Christophe Gironde, par une «Présentation de la chaîne des Puys». Enfin, en tomber de rideau, une remise des résultats des lauréats des classes d’eau et initiation à l’architecture, suivie d’une visite touristique vers des sites de référence et une soirée culturelle à Mélika, ksar érigé en promontoire avec vue sur la vallée du M’Zab et la vieille ville de Ghardaïa.