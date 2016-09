Ghardaïa : 79 projets financés par l’Ansej cette année

Réagissez

Quid de ces nouvelles orientations du dispositif en matière de financement ? Telles qu’énoncées en préambule du document, elles se déclinent en quatre nouveaux segments de réorganisation et réorientation des activités de l’agence.

S’adapter aux nouvelles exigences économiques induites par la chute brutale des cours du baril de pétrole et ainsi de la récession en matière de recettes pétrolières nécessite quelques réglages macro économiques et une étude pointue des besoins spécifiques du marché local, de façon à amener de la plus value en encourageant les porteurs de projets à investir et placer l’argent dans les secteurs créateurs de richesse et d’emploi. Tout en s’attelant à réguler certaines activités, l’agence s’est lancée dans une action de façon à cibler et amener des promoteurs à investir dans certains secteurs d’activités, tels que l’industrie, l’agriculture, l’environnement, les TIC et le tourisme, placés au rang des priorités du gouvernement, devenant ainsi l’une des focalisations permanentes de l’agence.

Start-up

Selon ses concepteurs, pour y parvenir, il y a nécessité, et c’est vers cela que tendent ces nouvelles orientations, d’encourager la création de projets innovants, de qualité et de forte valeur ajoutée, entre autres les TIC et les Start-up, à travers un accompagnement spécifique réservé aux porteurs de diplômes universitaires et aux jeunes de l’émigration.

Pour les férus de chiffres et de statistiques, il y a lieu de relever que de janvier à juillet 2016, et par comparaison à la même période de l’exercice précédent (2015), et alors que 79 projets ont été financés (- 55 %) , générant 191 emplois directs (- 54 %), 170 dossiers ont été présentés à la commission de sélection, de validation et de financement (CSVF) de l’antenne ANSEJ de la wilaya de Ghardaïa (- 29 %) , qui en a validé 87 d’entre eux ( - 46 %).

12 000 emplois

Sur les 59 dossiers déposés auprès des banques (- 59 %), 52 d’entre eux ont reçus le sésame bancaire (- 64 %).

Pas moins de 4675 projets ont été financés par l’antenne de l’Ansej de la wilaya de Ghardaïa depuis sa création en date du 31/12/210, générant l’appréciable et encourageant chiffre de 11 855 emplois directs.

Au sommet de la pyramide des 4675 projets financés de 2010 à ce jour, par secteur d’activité, celui des services, et ce même s’il a beaucoup régressé en 2016 (14 projets financés soit 18% pour les sept premiers mois de l’année) reste loin et caracole devant avec pas moins de 2483 projets financés, soit 53 % de l’activité totale de l’agence. Vient ensuite en seconde position, le secteur de l’agriculture et de la pêche avec 699 projets soit 15 % de l’activité totale, suivi du BTPH avec 508 projet soit 11 %. En quatrième position, le secteur de l’industrie et de la maintenance, et ce en dépit de toutes les contraintes liées notamment au foncier industriel, maintient le cap avec 460 créations d’entités industrielles de divers calibres, soit 10% de l’activité totale créée à ce jour.

Il est talonné de près par le secteur de l’artisanat, porté en grande partie par la gent féminine, avec 393 micro entreprises créées (soit 8%). les professions libérales, parents pauvres du dispositif, ferment la marche avec 132 créations de projets en 16 ans d’activité de l’agence soit 3 petits % sur tous les projets financés en autant d’années. À noter que sur les 4675 projets financés à ce jour, 521 d’entre eux sont portés par des diplômés des centres et instituts de la formation et de l’enseignement professionnel, soit 11%, et 399 autres, soit 9 %, par des diplômés universitaires.

Femmes actives

La gent féminine, malgré le poids des contingences religieuses du fait de la nature conservatrice de la région, n’en n’est pas moins présente. En grande partie dans le secteur de l’artisanat, plus précisément dans le domaine du tapis traditionnel, célèbre pour ses motifs et pour ses couleurs chaudes, ocres et chatoyantes, mais pas que. Sur 4675 projets financés en 16 ans par l’antenne de Ghardaïa, les femmes ont en créées 450, soit 10 % du total. Dans le domaine des TIC, secteur très porteur et encouragé par les pouvoirs publics, l’antenne Ansej de la wilaya de Ghardaïa a fiancée 132 projets, dont 8 dans le courant de l’exercice 2016.

Pour ce qui est du chapitre recouvrement, sur les 1 282 241 753 DA arrivées à échéances au 30 juin 2016, seuls 502 690 298 DA ont été honorés par les promoteurs créanciers, soit un taux de recouvrement de 39 %. Le dynamique et compétent personnel, notamment d’encadrement, de cette antenne encadré par le jeune directeur Djamel Eddine Benseghir, serait, à n’en point en douter, en mesure d’élever quantitativement et qualitativement ses résultats pour peu qu’on lui attribue un siège digne de ce nom. En effet, le « recoin » qui fait aujourd’hui office d’antenne ne permet nullement, compte tenu de la promiscuité et de l’exiguïté des lieux, de déployer de plus conséquents efforts.