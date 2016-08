Ghardaïa : 65 gamins de Beni Izguène sur la côte béjaouie

Réagissez

Organisée et encadrée par l’association socioculturelle Indjless (Les anges) de Beni Izguène, une colonie de vacances, pour deux semaines, au profit de 65 enfants du superbe ksar de Beni Izguène, âgés entre 7 et 12 ans, a pris le départ, il y a une semaine vers la côte de Saphir, très exactement à Souk El Tenine, ville côtière de la Kabylie à 35 km à l’est de Béjaïa. Encadrés par une vingtaine d’adultes entre moniteurs, médecins et psychologues, les enfants ont posé leurs bagages dans une école située à quelques centaines de mètres du rivage, au lieu-dit Louta.

Dès leur arrivée et à leur grand bonheur, ils ont assisté à une représentation du célèbre cirque El Florigio, plus connu chez nous par le nom de Cirque Amar, qui venait justement de planter, depuis quelques jours, son chapiteau dans la ville de Yemma Gouraya, et ce, après avoir fait le bonheur des enfants d’Alger sur le parterre d’Ardis du 24 mai au 9 juillet. Ils n’oublieront pas de sitôt le spectacle à la fois féerique et magique alliant des numéros très esthétiques et exceptionnels de renommée internationale, auxquels ils ont assisté, les yeux bien écarquillés. Tout autant que le public venu en masse, dont le grand nombre était constitué d’enfants, ils ont beaucoup apprécié les démonstrations présentées par ces troupes professionnelles de clowns, de funambules, d’acrobates, de jongleurs et de motards. Des dompteurs d’animaux ont fait aussi leur apparition avec des lions, des tigres, un hippopotame, des crocodiles et des serpents. Des shows spectaculaires ont ébahi les jeunes spectateurs, qui ont réagi avec enthousiasme et joie à toutes ces démonstrations.

Les tribunes du chapiteau du cirque, d’une capacité de 1500 places, ont vibré tantôt sous les cris frissonnants, tantôt sous les rires et applaudissements du public chaleureux. «Le spectacle est vraiment impressionnant. Les enfants se sont bien amusés, on aimerait bien que ce genre de spectacle se répète et vienne, ou plutôt revienne à Ghardaïa, parce qu’il s’est déjà produit chez nous, il y a quelques années», nous a confié au téléphone l’un des accompagnateurs, ajoutant : «C’est un immense plaisir pour moi, déjà comme adulte, de le revoir encore une fois après 6 ans et surtout de le faire découvrir aux enfants. Je suis sûr que ce beau souvenir restera gravé dans leur mémoire.»

Une autre sortie, que les enfants n’oublieront pas de sitôt, est la visite d’un lieu magique, féerique et absolument envoûtant. C’est la grotte d’Aokas, lieu mythique, situé sur la corniche du Cap Aokas, à 25 km à l’est du chef-lieu de la wilaya, découverte par hasard en 1962, par une société mixte franco-italienne chargée des travaux de réalisation d’un tunnel de 90 mètres pour le passage de la RN9, reliant Béjaïa à Sétif.

Véritable trésor naturel et d’une splendeur dont seule Dame nature possède le secret, la grotte merveilleuse est faite de formes brillantes de matière cristalline. Tout autant que d’autres grottes karstiques, la grotte d’Aokas est un musée naturel de sculptures, œuvre d’un façonnage millénaire de l’eau.

D’une beauté naturelle rarissime, on y accède par un long couloir naturel d’une soixantaine de mètres débouchant sur une cavité dont la voûte rocheuse laisse pendre une nuée époustouflante de stalactites de tailles et de formes diverses. Véritable joyau naturel avec les nombreuses formes humaines, animales et végétales qui la constituent, et en fonction de son imagination et de l’angle duquel on contemple ces merveilles, l’on peut apercevoir des oiseaux, des singes, des phoques, des tortues, des lions, des poissons, des femmes kabyles portant des cruches sur le dos, une famille targuie au grand complet, un cimetière abandonné, la statue de la Liberté sans le flambeau, la tour de Pise l’inclination en moins, etc.

Bref, des milliers de formes y sont dissimulées, formant un authentique musée naturel, faisant dire à certains et sans exagération aucune, que la grotte d’Aokas est certainement le plus beau de tous les sites touristiques que compte la wilaya de Béjaïa. Profitez-en les enfants, accumulez autant que faire se peut de merveilleux souvenirs à raconter plus tard à vos… enfants.