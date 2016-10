Réagissez

Agissant sur informations fiables et après une longue filature par les services de renseignements depuis la frontière ouest du pays, des éléments des forces conjointes de l’armée et de la gendarmerie nationale ont réussis à intercepter, dans un endroit désertique et dégagé, un camion chargé de 6 quintaux de kif traité et à arrêter ses trois occupants. L’opération s’est déroulée en fin de semaine à Brezina, une localité faisant zone tampon entre la wilaya de Ghardaïa et celle d’El Bayadh. Selon les premières indications, les trois individus arrêtés, originaires de l’ouest du pays, âgés entre 30 et 40 ans, se dirigeaient vers la wilaya de Ouargla. Présentés devant le procureur de la république près le tribunal de Ghardaïa qui les a déférés devant le magistrat instructeur, ils ont été, tous trois, placés sous mandat de dépôt et incarcérés à la prison Châabet Ennichène de Ghardaïa. Saisis, le moyen de transport et la cargaison de kif traité ont été remis aux services des douanes.