Ghardaïa : 4328 candidats pour 226 postes dans l’éducation

C’est pratiquement de l’ordre de 20 prétendants pour chaque poste offert, tant la demande est exponentielle par rapport à l’offre et ce quand bien même dans certains postes, notamment dans les niveaux 2 et 3 des ouvriers professionnels (O.P.), quelques communes n’arrivent pas à présenter des candidats, au moins équivalents au nombre de postes ouverts.

Cohue à Ghardaïa

Pas moins de 4328 candidats se sont présentés, dont 2842 qui concourent pour les 3 niveaux d’ouvriers professionnels (O.P) dans les 4 CFPA de Ghardaïa, Metlili, Guerrara et d’El Ménéa. Le reste, soit 1486 candidats dont 1213 pour les 6 postes ouverts pour les agents de bureaux et 273 pour les 6 autres postes pour les agents de saisies ont tous concourus au même endroit, à savoir le CEM Ourida Meddad en plein centre ville de la commune de Ghardaïa. Dans le détail, pour ce qui est des ouvriers professionnels, au CFPA filles de Ben Smara à Ghardaïa, 761 candidats ont concourus pour 79 postes au niveau 1, soit 327 candidats de la commune de Ghardaïa pour 42 postes offerts, 114 candidats pour 5 postes à Dhaïa Ben Dahoua , 26 candidats pour 10 postes à Bounoura, 263 candidats pour 17 postes à Berriane et 31 candidats pour 5 postes à El Atteuf .

Au niveau 2, 40 candidats ont concourus pour 18 postes soit 19 candidats pour 6 postes à Ghardaïa, 8 candidats pour 3 postes à Dhaïa Ben Dahoua, 5 candidats pour 6 postes à Bounoura et 8 candidats pour 3 postes à Berriane. Pour le niveau 3, c’est 19 postulants pour 12 postes qui se sont présentés aux épreuves, soit 8 candidats pour 5 postes à Ghardaïa, 4 candidats pour 3 postes à Dhaïa Ben Dahoua, 1 candidat pour le seul poste à Bounoura et 6 candidats pour 3 postes à Berriane. Au CFPA de Metlili, 784 candidats O.P. (aux trois niveaux confondus) ont concourus pour les 55 postes offerts au niveau des 5 communes de Metlili, de Seb Seb, de Zelfana et de Mansourah et de Hassi Lefhel. Ainsi, pour le niveau 1, pas moins de 532 candidats ont planche pour les 21 places offertes dans la commune de Metlili, 50 pour les 3 postes à Seb Seb, 30 pour les 2 postes à Zelfana, 39 pour le seul poste offert à Hassi Lefhel et 68 pour les 2 postes à Mansourah. Pour ce qui est du 2ème niveau, 55 candidats se sont présentés pour les 9 postes offerts, soit 40 pour 5 places à Metlili, 6 pour 1 place à Seb Seb, 6 autres pour 01 place à Zelfana et 3 pour 2 places à Mansourah.



Déficit à Metlili et Guerrara

Pour le 3ème niveau, pour 17 postes offerts , seuls 10 candidats ont présentés des candidatures, c’est le déficit de candidats qui est constaté au niveau du chef lieu de daïra de Metlili, puisque pour 11 postes offerts , seuls 4 candidats ont postulés alors que pour Zelfana et Mansourah , le nombre de candidat est équivalent aux postes offerts avec 2 candidats pour 2 postes pour la 1ère commune et 4 candidats pour 4 postes pour la seconde commune.

A Guerrara, laquelle pour le niveau 2, ne présente que 2 candidats pour 9 postes ouverts et que 2 autres candidats pour 5 postes offerts au niveau 3 le déficit est palpable. Au CFPA de Guerrara, ce n’est pas moins de 546 candidats issus de la daïra éponyme qui ont concourus pour les 24 postes offerts in situ dans les 3 niveaux des O.P, se répartissant ainsi. 542 candidats pour les 10 postes du 1er niveau, 2 seuls candidats pour 9 postes offerts dans le 2ème niveau et 2 candidats pour les 5 postes du 3ème niveau, soit un constat de déficit de candidats pour les 2 derniers paliers. Au CFPA d’El Ménéa, 692 candidats O.P. (aux trois niveaux confondus) ont concourus pour les 26 postes offerts au niveau des 2 communes de Hassi El Gara et d’El Ménéa.

Dans le détail, cela donne 651 candidats pour 18 postes au niveau 1 répartis ainsi : 347 candidats pour 13 postes à El Ménéa et 304 candidats pour 5 postes à Hassi El Gara. Pour le niveau 2, cela donne 27 candidats pour 5 postes, soit 26 candidats pour 4 postes à El Ménéa et 1 candidat pour le seul poste à Hassi El Gara.

Pour le niveau 3, c’est de l’ordre de 14 candidats pour 3 postes à El Ménéa. Ceci pour les 3 paliers des ouvriers professionnels. Pour ce qui est des agents de bureaux et des agents de saisies, ils ont tous les 1486 concourus au niveau du CEM Ourida Meddad de Ghardaïa. Ils n’étaient pas moins de 1213 candidats pour les 6 postes offerts pour les agents de bureaux et 273 pour les 6 autres postes offerts pour les agents de saisies. Pour rappel, les candidats ne subissent que l’épreuve orale, aucun exercice écrit n’est à l’ordre du jour. C’est dire la simplification de toute la procédure qui d’abord s’appuie sur l’examen du dossier présenté qui doit remplir les critères exigés pour chaque poste puis passer à l’entretien qui aura valeur de test psycho technique. Hiatus, la date de la proclamation des résultats ne nous a pas été communiquée.