Ghardaïa : 2017, «l’année de la relance», selon Azeddine Mechri

La traditionnelle cérémonie de clôture de l’exercice financier de l’année 2016 par la direction du Trésor de la wilaya de Ghardaïa s’est déroulée jeudi dernier en présence des cadres et élus de la wilaya, qui ont assisté au paraphe du Grand livre par le wali, qui a souligné sa satisfaction que «tous les budgets alloués soient pratiquement consommés dans les délais.

Ce qui fait de la wilaya de Ghardaïa, la première en termes de consommation au sud du pays et l’une des premières au niveau national depuis deux ans». Pour Azeddine Mechri, cette satisfaction est quelque peu assombrie : «Il est inadmissible que des projets restent en jachère alors que l’argent existe, privant les citoyens d’infrastructures et de services que l’Etat programme pour l’amélioration des conditions et du cadre de vie de la population.» Celui qui a imprimé un rythme de travail pour insuffler une nouvelle dynamique de développement tous azimuts, profitant du retour de la paix et de la sécurité, a annoncé que de grands investisseurs, nationaux et étrangers, se bousculent au portillon pour lancer de grands projets.

Dynamique

«2017 sera, selon le chef de l’exécutif, l’année de la relance dans tous les domaines.» L’autre satisfecit du wali à l’adresse de la composante du Trésor est de constater que comparativement à d’autres wilayas du pays, aucune plainte n’a jamais été élevée contre l’administration du Trésor de la wilaya de Ghardaïa.

Ce qui renseigne, selon lui, sur le haut niveau de compétence et d’abnégation de ses éléments, malgré les conditions de travail difficiles dans lesquelles ils exercent, notamment et surtout la promiscuité et l’exiguïté des lieux.

Pour alléger ces contraintes, le wali a promis de mettre à la disposition de la direction du Trésor l’édifice contigu. Ainsi, tous les bureaux de la direction des finances vont incessamment déménager pour occuper un nouveau siège flambant neuf à Bouharoua, sur les hauteurs de la vieille ville de Ghardaïa. Deux omras ont été tirées au sort au profit de deux agents sur le budget de l’Etat et, pour immortaliser l’instant, le wali et son staff se sont prêtés avec bonheur à une photo de famille avec l’effectif du Trésor.

Azeddine Mechri veut marquer son passage à Ghardaïa en lui imprimant une dynamique nouvelle et semble déjà réussir à impulser et imposer un rythme de travail pour faire avancer les choses.