Ghardaïa : 193 000 quintaux de céréales attendus

E t c’est à partir de l’exploitation agricole Kouider Habbi, situé sur le CW 33, à proximité de l’Oued Laroui, à une dizaine de kms au sud de Berriane vers Guerrara, que le secrétaire général de la wilaya de Ghardaïa, Kamel Nouacer a donné le top de départ de la campagne moisson battage 2016/2017.

À ce titre, les superficies ciblées par la campagne moissons battages sont de l’ordre de pas moins de 4196 ha, dont 3789 ha réservés au blé dur et 380 ha à l’orge. Ces superficies emblavées sous pivots sont, pour la plupart, situées dans la wilaya déléguée d’El Ménéa, au sud de Ghardaïa, une région riche en ressources hydriques. À signaler que les emblavements de céréales dans cette wilaya du sud du pays ont augmenté de plus de 25%, passant de 3334 ha durant la saison agricole précédente à 4169 ha durant la saison actuelle.

La disponibilité des semences et du suivi des itinéraires techniques des cultures céréalières entrepris par les services phytosanitaires dans le cadre de la vulgarisation des techniques agricoles sont à même de garantir une assez bonne moisson, nous dit on, s’attendant, ainsi, à un rendement moyen de près de 50 q/ha pour le blé dur et 30 q/ha pour l’orge.

Des moyens conséquents ont par ailleurs été mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette campagne, dont une quinzaine de moissonneuses à sac et bac, des camions de transport appartenant à la CCLS (Coopérative des céréales et des légumes secs) de Laghouat, chargée de la collecte de la production, a-t-on fait savoir. Un hangar de collecte couvert, d’une capacité de 90 000 q, réalisé à l’entrée nord de la ville d’El Ménéa, sera mis en service pour le stockage des céréales.

Selon les estimations, au titre de la campagne agricole 2016-2017, la production céréalière attendue dans la wilaya de Ghardaïa est de près de 193 000 q, soit une hausse de plus de 27% par rapport à la saison précédente qui a été marquée par une récolte de 139 000 q. Il est donc, selon les prévisions, attendu quelques 171 500 q de blé dur et plus de 8740 q d’orge, selon la même source. Au centre culturel de Berriane, une remise de 70 titres de concessions agricoles de 2 hectares chacune, situées dans les périmètres agricoles de Traïba et Belkhemrit, à respectivement 15 Kms et 25 Kms au sud de Berriane, prêts à l’exploitation puisque déjà dotées de l’électricité, de forages, de pistes agricoles et de réseau d’irrigation. « J’ai longtemps patienté.

Cela fait neuf ans que j’attends ce titre de concession.

Aujourd’hui, je suis un autre homme. Je viens de prendre possession d’une parcelle qui m’appartient et que je me dois de travailler. C’est de toutes façon le gagne pain de mes enfants. J’ai déjà visité le site et tous les moyens, eau, électricité, pistes sont disponibles.

À nous maintenant de montrer qu’on est capable de faire fructifier cette terre nourricière » nous avoue un bénéficiaire avec un grand sourire.