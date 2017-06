Ghardaïa : 100 kilos de kif traité saisis

Réagissez

Agissant sur informations fiables faisant état d’un passage imminent de drogue à travers la wilaya de Ghardaïa, un détachement du secteur militaire de Ghardaïa, en coordination avec les éléments de la section de sécurité et d’intervention (SSI) de la Gendarmerie nationale ont immobilisé, mercredi soir vers 16h30, au niveau de la limite frontalière entre les wilayas d’El Bayadh et Ghardaïa, deux véhicules.

L’intervention a eu lieu sur la RN107 entre Brezina (w. d’El Bayadh) et Metlili (w. de Ghardaïa). Le premier véhicule a avoir été immobilisé, son chauffeur ayant été neutralisé, une Hyundai Accent, servait d’éclaireur. Le second véhicule, une Toyota Hilux, double cabines, n’avait elle aussi à son bord que le chauffeur.

Lors de la fouille du second véhicule et bien dissimulés dans les portières et sous les sièges, une quantité de 100 kg de kif traité a été découverte ainsi que 4 téléphones portables et une certaine somme d’argent en monnaie nationale. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Ghardaïa qui les a déférés devant le magistrat instructeur, ils ont été placés sous mandat de dépôt et écroués à la prison de Chaâbet Ennichène de Ghardaïa. La quantité de drogue et les véhicules saisis ont été remis aux services des Douanes.