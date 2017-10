Fûts toxiques à In Salah : Shams en appelle à la vigilance de la population

Réagissez

L’association Shams organise ce samedi, au centre culture Abdelkrim El Maghili à In Salah centre, une journée de sensibilisation sur la thématique de réutilisation des fûts de produits toxiques issus de l’industrie pétrolière et recyclés par des revendeurs locaux qui les cèdent à petit prix aux habitants.

L’usage de bidons et barils de différents formats et volumes a connu un boom considérable depuis le mois de mai dernier, date de l’installation d’une crise chronique d’eau à travers les différentes localités de la wilaya déléguée d’In Salah dont les populations ont souffert d’une réduction drastique de heures de distribution de l’eau potable suivie d’une coupure indéfinie des semaines durant.

Les différentes communes de la wilaya déléguée, théoriquement raccordées au méga-système de transfert d’eau d’In Salah-Tamanrasset qui a couté 97 milliards de DA, comptant 48 forages, deux conduites parallèles, six stations de pompage, deux grands réservoirs de 50.000 m3 chacun et une station de déminéralisation d’une capacité de 100.000 m3, n’a en rien réglé les problèmes inhérents à la gestion des réseaux vétustes d’AEP dans la région.

In Salah, raccordée depuis 2013 devait profiter d’un apport de 6000 m3 par jour selon l’Algérienne des eaux mais la réalité du terrain est la pour confirmer qu’il s’agit d’une chimère et la population doit recourir au stockage d’eau pour gérer le quotidien surtout en été ou une chaleur infernale s’abat sur la zone du Tidikelt pendant plus de six mois. Le raccordement d’In Salah au projet de transfert a pourtant nécessité 24 forages de 600m de profondeur chacun, un réseau de collecte des eaux des forages d’un linéaire total de 100 km et un réservoir de tête de 50 000 m3 qui peu ou prou à la population.

Outre les désagréments dus au manque d’eau, le danger actuel souligné par les associations locales et notamment Shams qui a mené une campagne d’information et d’interpellation des autorités publiques depuis trois mois et dont El Watan a fait écho en aout dernier, c’est surtout le recyclage de contenants ayant servi à pourvois les champs gaziers de la région en produits chimiques hautement toxiques qui pose problème selon Abdelkrim. A membre actif de Shams. D’où la journée de sensibilisation qui se tient aujourd’hui et par laquelle, l’association escompte une vulgarisation à plus grande échelle sur les dangers de ces produits.