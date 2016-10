Fête d’El Achoura : Ibaoun, l’incontournable plat traditionnel de circonstance

Réagissez

Il est indétrônable lors de toutes les cérémonies de célébration de la fête de Achoura dans la vallée du M’zab, et ce, depuis la nuit des temps.

Ce plat traditionnel d’Ibaoun (fèves) fait partie intégrante des traditions séculaires de toute la population locale, toutes communautés confondues», nous apprend Si Hammou, du ksar de Ghardaïa. Si la fête de Achoura correspond au dixième jour du mois de Moharam, premier mois du calendrier hégirien, la préparation de cette fête débute bien avant. En effet, alors que déjà, lors de l’Aïd El Adha, une des deux épaules de la bête sacrifiée doit être conservée, notamment «El Louh Mouharam» (l’omoplate), pour accompagner l’incontournable couscous qui sera servi la veille de l’Achoura, après la rupture du jeûne. La tradition veut que ce repas de veille familial doit être organisé chez le patriarche de la famille, autour duquel tous ses membres doivent y assister, formant jusqu’à deux à trois générations présentes.

Trois jours avant la célébration de cette fête, qui symbolise le sauvetage du prophète Moussa de la poursuite du Pharaon, les ménagères préparent une recette appelée localement Lekhlida, composée de fèves, de pois chiches, de lentilles, d’haricots blancs et d’orge qu’elles laissent tremper dans l’eau pendant trois jours avant de la retirer de son eau, de l’égoutter et de procéder au remplissage de plusieurs petits sachets qui seront offerts aux enfants et aux familles du voisinage. Cette tradition permet, nous dit aâmi Slimane du ksar de Mélika, de renforcer les liens familiaux et la solidarité entre les habitants, de resserrer les liens de solidarité entre les familles et d’effacer tout éventuel problème ayant surgi entre des familles ou entre adultes à titre individuel.

Le cérémonial de la matinée de l’Achoura, appelé en mozabite «Abianou», consiste, après avoir rendu visite aux morts et aux malades, à servir Ibaoun Nedrine, des fèves bouillies assaisonnées au sel et au cumin. Les enfants ne sont pas en reste, ils ont aussi leur part de joie et de cérémonial avec la distribution de sachets remplis d’un mélange de confiseries, de friandises et autres fruits secs comme les amandes, les cacahuètes et noisettes. Au retour des cimetières, chaque jeune rencontrant un adulte sur son chemin doit répéter la formule : «Salamou aâlikoum, dzemzemed akou limal»(Paix à vous, à l’année prochaine). Il se dit chez quelques vieux, qui rapportent ce qui constitue pour eux une légende, qu’avant, les jeunes des deux communautés du ksar se rassemblaient et chantaient en chœur en déambulant dans les dédales de la vieille cité : «Qui a une grosse fille pour nous la sacrifier pour le repas de ce soir ?», ce qui effrayaient les filles qui, toutes, ce soir-là, se réfugiaient pour ne pas être capturées et servir de repas.

Avant de clore les festivités, la tradition veut que chaque individu rencontrant sur son chemin un orphelin, «Adjoudjil» en mozabite, se doit de mettre sa main sur ses cheveux qu’il doit caresser d’un geste d’avant vers l’arrière puis de mettre la main à la poche et lui donner une pièce. A défaut lui donner un bonbon ou un morceau de chocolat. Ce geste a pour but de signifier à l’orphelin qu’il fait partie de la société qui ne l’exclut aucunement. Sa place reste en son sein.