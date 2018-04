«Faire émerger le marché de l’artisanat au plan international»

Réagissez

Pas moins de vingt-six (26) femmes, dont Mmes Miftane Zoulikha, présidente de l’Association des femmes entrepreneurs de Tizi Ouzou, Farida Hadj Lazib, professeure à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, Djouher Hachimi, présidente de l’association Femme active, et Rachida Bengasmia, de l’Association nationale du tourisme rural, ont effectué, jeudi, une visite de prospection et d’exploration du marché local dans la pentapole du M’zab.

Le but est de nouer des contacts avec les artisanes de la région et s’enquérir des possibilités d’échanges en matière de production artisanale et de disponibilité de matière première.

Entamant leur visite par un passage à la ville des thermes, Zelfana, à 75 km au sud du chef-lieu de wilaya, la délégation, voyageant par route à bord d’un bus, a rencontré, le lendemain, au niveau de l’aile renfermant les boutiques de l’artisanat, sise au siège même de l’imposante structure de la direction de l’artisanat au niveau de Bouhraoua, sur les hauteurs de la vieille ville de Ghardaïa, quelques artisans et artisanes de la wilaya de Ghardaïa qui leur ont présenté divers produits de l’artisanat local, tels, surtout, les tapis et les produits de la laine, la sculpture sur tronc de palmier, la dinanderie et la tannerie.

Mais avant cela, la délégation à fait un crochet par le ksar de Bounoura, où elle s’est rendue au siège de l’association Nabâa El Oukhoua, où elle a visité divers ateliers et surtout s’est informée de tout le processus de production des tapis, et ce, depuis la laine, en passant par sa teinte, et enfin le long travail de tissage. Agréablement surprise par la qualité du travail et surtout de la disponibilité de la laine produite localement et dont une bonne partie reste en stock faute de circuits de commercialisation, une responsable d’une association de Tizi Ouzou s’est de suite empressée de proposer d’acheter tout le stock et même de signer une convention d’achat. L’idée a germé, elle sera concrétisée, nous dit on, très rapidement, avec l’arrivée les jours prochains à Ghardaïa, du président de cette association, seul habilité à signer cette convention.

Lors de la réunion, organisée par le bureau de wilaya du FCE, avec à sa tête le jeune et dynamique Mohamed Boudi, qui a regroupé au siège de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Ghardaïa la délégation de Tizi Ouzou et quelques membres représentant le secteur de l’artisanat de la wilaya de Ghardaïa, et ce, en l’absence très remarquée de toute présence féminine locale, la délégation kabyle s’est dite «impressionnée par le potentiel artisanal de la wilaya de Ghardaïa et entièrement disposée à accompagner les artisans et particulièrement les artisanes de cette région à faire connaître, et surtout trouver des débouchés, pour leurs produits en Kabylie.

D’ailleurs, à travers notre démarche consistant à nous enquérir des opportunités offertes par le marché de l’artisanat de la wilaya de Ghardaïa, nous nous appliquons d’une certaine façon à mettre en synergie nos efforts pour faire émerger le marché de l’artisanat, d’abord au plan national, et ensuite, et pourquoi pas, au plan international. C’est notre objectif à moyen terme».