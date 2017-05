Réagissez

Des dizaines de militants du parti Infitah et sympathisants de Toufik Benyahkem, le candidat en tête de la liste des élections législatives du 4 mai dernier se sont rendus lundi au chef-lieu de la wilaya de Ouargla pour contester la disqualification de leur candidat.

Un résultat qu’ils jugent «arbitraire et injuste» mais pas seulement. Brandissant deux PV différents du même centre, l’un enregistré sous le n°17 consigné par les cinq personnes chargées du centre de vote 6, bureau 604 de la commune de Aïn Beïda, à 6 km de Ouargla, attribuant 56 voix à la liste de l’Infitah, le second, signé par seulement deux personnes, ne portant pas de numéro et attribuant zéro voix à cette liste avec un changement visible du coté du score de la liste du FLN.

Un changement qui a pesé de tout son poids sur les résultats de ces élections qui ont vu proclamer d’abord Tawfiq Benyahkem dans la soirée du jeudi 4 mai. Annoncé pour vainqueur le lendemain par le ministre de l’intérieur et paru sur les listes publiées par la presse nationale le 6 mai avant que les résultats annoncés ne changent pour donner Souad Lekhdai, candidate FLN de Touggourt comme vainqueur par le jeu de la liste la plus forte.

Ainsi, les résultats préliminaires de la circonscription de Ouargla avaient donné 9458 voix au FLN, 8691 voix au PNSD, 5097 voix au mouvement Infitah, 7676 au RND, 5725 à Fadjr Jadid, 5801 à l’alliance Haraket Moujtamaa Silm et 5405 à la liste indépendante Forsane Ouargla. En vertu des dispositions de l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral, Tawfiq Benyahkem a contesté dimanche la régularité des opérations de vote en introduisant un recours au greffe du Conseil constitutionnel à Alger qui devrait statuer aujourd’hui sur l’ensemble des recours introduits par les partis politiques contestataires.