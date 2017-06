Epreuves du BEM : Une entame sans histoire à Ghardaïa

Réagissez

Le coup d’envoi des épreuves du Brevet de l’enseignement moyen (BEM), qui ont débuté hier, a été donné par Azzedine Mechri, le wali de Ghardaïa, à partir du CEM Mohamed Boudiaf, dans le populeux et populaire quartier de Theniet El Makhzen, situé en plein centre du chef-lieu de wilaya.

Pour la wilaya de Ghardaïa, ces épreuves, qui s’étaleront sur trois jours, du 4 au 6 juin inclus, concerneront pas moins de 8388 candidats, dont 3391 filles, répartis sur 29 centres d’examen, dont un (01) ouvert au sein du pénitencier d’El Menéa, à 270 km au sud de Ghardaïa. 30 d’entre eux, dont 11 filles concourront en candidats libres, alors que 199 détenus, dont une (01) femme plancheront sur leurs sujets au sein du pénitencier d’El Menéa. Un non-voyant est au nombre des candidats et bénéficiera d’un régime spécial, avec des questions en braille et une assistance spécifique, tel que prévu par la réglementation.

Par ailleurs, 607 candidats, dont 161 filles, sont issus des écoles privées de la région. Ainsi, en tout, pour ce qui est des filles, elles ne sont pas moins de 3564 à concourir pour accéder au palier supérieur, à savoir le secondaire. Sur un autre registre, en sus des 2116 personnes prévues pour l’encadrement, entre professeurs (1716) et encadreurs (400), la correction se fera à Ghardaïa, au lycée de Sidi Abbaz par 480 correcteurs désignés pour cette tâche. Selon des responsables de la direction de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa, «tous les moyens matériels et humains ont été mis en place pour le bon déroulement de cet examen.

Tous les centres d’examens sont dotés d’appareils de climatisation et la restauration est assurée pour les candidats et les encadreurs». Selon le calendrier des épreuves, les candidats concourront pendant trois jours dans neuf matières, outre la langue amazighe. Le premier jour, en matinée, les candidats passeront les épreuves de langue arabe, suivies de celles des sciences physiques et de technologie. En séance d’après-midi, ils subiront les épreuves d’éducation islamique et d’éducation civique.

Les épreuves de mathématiques et d’anglais sont programmées pour le deuxième jour, mercredi matin, tandis que les examens d’histoire et de géographie auront lieu dans l’après-midi. Pour jeudi, troisième et dernier jour, les candidats passeront, le matin, les épreuves de français et de sciences naturelles. Les postulants concernés par la langue amazighe subiront l’épreuve dans l’après-midi. La correction des épreuves commencera quatre jours après la fin de l’examen et les résultats seront annoncés en juin.

Sont admis d’office en première année secondaire les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 au BEM. Pour les postulants ayant obtenu moins de 10/20 au BEM, leur note d’admission au lycée sera calculée sur la somme de la moyenne annuelle de la quatrième année et celle obtenue au BEM, le tout divisé par deux.

Des dispositions particulières pour assurer le transport et la restauration aussi bien des candidats que le personnel d’encadrement des centres d’examen ont été prises pour la bonne marche de l’opération. Sur le plan de la sécurité et de la santé, des centaines d’éléments de la sûreté de wilaya, de la gendarmerie, de la Protection civile et de médecins ont été mobilisés et déployés dans tous les centres d’examen pour assurer une réussite totale à l’organisation et au suivi de ces épreuves. Enfin, sur les 8388 candidats attendus, 109 d’entre eux ont fait faux bond et n’ont pas rejoint leur pupitre pour entamer les épreuves avec leurs camarades. Ainsi, ils sont d’office exclus et ne peuvent de ce fait concourir.