Réagissez

Illizi ; Bientôt un village de loisirs

Pour une bonne nouvelle, c’en est une. La wilaya d’Illizi disposera dans quelques mois d’un village de loisirs et d’attractions pour les habitants. Il s’agit d’un projet inscrit par la direction de la jeunesse et des sports et dont les travaux seront lancés sous peu. Le parc ambitionne d’apporter un tant soit peu de bonheur et de détente aux enfants en maque d’attractions et de jeux. Une enveloppe de 1,5 milliard de dinars sera consacrée à l’acquisition des équipements nécessaires et à l’aménagement des aires de jeux, bassins de natation, une salle de cinéma 3D et bien évidemment les manèges. H. A.



Debdeb ; Les clubs sportifs réclament leurs subventions

Le retard accusé dans l’attribution des subventions allouées par l’APC de Debdeb, 400 km au nord d’Illizi, met les clubs sportifs de cette ville dans une situation financière très délicate. «Nos multiples réclamations et requêtes auprès de l’APC n’ont trouvé aucun écho, nous n’avons pas les moyens pour nous déplacer neuf fois par semaine jusqu’au chef-lieu de wilaya», dénonce le président de l’Entente de Debdeb dans sa lettre adressée au premier responsable de la wilaya. Il sollicite son intervention pour mettre fin à ce blocage.

Bouda Brahim



Des enseignants réclament le remboursement de leurs frais de transport

Des enseignants n’arrivent toujours pas à se faire rembourser leurs frais de voyage par avion lors de leurs vacances d’été ! En fait, à cause de l’épineux problème du logement de fonction dans cette wilaya de l’Extrême Sud, la majorité des enseignants se trouve dans l’obligation de se déplacer durant les vacances pour rejoindre leur famille et proches. Dans une lettre adressée, mercredi, au ministère de tutelle, le secrétaire général de la section du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) d’Illizi demande l’intervention de la ministre pour rétablir les concernés dans leurs droits. B. B.



APC de Bordj Omar Driss Les fonctionnaires attendent toujours leur salaire

Depuis le mois d’octobre, personne n’a perçu son salaire et au rythme où vont les choses, les travailleurs doivent encore patienter ! Les salaires étaient déjà faibles et ces employés se retrouvent actuellement sans rien… Coupures d’électricité, augmentation des dettes ! Est-ce logique ? Dans l’attente, ces familles doivent prendre leur mal en patience. B. B.