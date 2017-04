Réagissez

Afin d’assurer une gestion transparent et rigoureuse du marché du travail et pour faciliter l’accès aux postes de travail des demandeurs d’emploi dans les wilayas d’Adrar, Biskra, Tamanrasset, Ouargla, Illizi, El Oued, Tindouf et Laghouat, et afin de faire face aux différentes conditions contraignantes, souvent injustifiées, une nouvelle circulaire interministérielle vient d’être mise en œuvre, à titre expérimental dans la wilaya d’Illizi, avant sa généralisation à l’ensemble de la région sud.

En fait, les enfants de la région se trouvent souvent confrontées à des exigences contraignantes exigées par les organismes employeurs implantées dans la région (Sonatrach, ses filiales et les entreprises de sous-traitance) notamment en matière d’expérience professionnelle, de maitrise de langues étrangères, l’éloignement des résidences des demandeurs d’emploi par rapport aux lieux de sélection, les lenteurs dans les procédures de sélection, le non-respect des dates des tests et d’affichage des résultats, etc.

Cette circulaire interministérielle vient de préciser le mécanisme spécifique devant encadrer la gestion des offres d’emploi, promouvoir l’apprentissage en milieu de travail et organiser les relations entre les différentes parties prenantes afin d’assurer plus d’efficacité, de transparence et d’équité dans le processus de recrutement dans les wilayas du sud.

En vertu des dispositions prévues dans ladite circulaire, les besoins en recrutement des entreprises doivent faire l’objet d’un dépôt d’offres d’emploi correspondantes auprès des Agences de l’emploi de wilaya (Awem) qui en assurera le dispatching sur les différentes structures locales implantées sur son territoire selon l’importance du fichier des demandeurs d’emploi de chaque agence locale et de l’activité économique du territoire couvert par l’agence. Aussi, l’offre d’emploi réceptionnée fera l’objet d’un traitement par le biais du système informatique « Wassit » dans un délai ne dépassant pas trois jours en vue d’établir la liste des candidats répondants aux critères et aux exigences fixées par l’organisme employeur, initiateur de l’offre d’emploi. Une disposition tant réclamée par les chômeurs de la région, surtout les jeunes diplômés, vu que la wilaya d’Illizi dispose, à elle seule, plus de six directions régionales de Sonatrach mais qui n’ont, malheureusement, pas compétence de recrutement sur place, d’où, l’importance d’une vrai implication de ces directions régionales dans la mise en œuvre de cette circulaire interministérielle, co-signée par six départements ministériels, dont le ministère de l’Energie.



Du nouveau pour les tests

Afin d’éviter aux demandeurs d’emploi devant subir les tests de sélection, de longs et coûteux déplacements, ces tests se dérouleront dans des sites en rapport avec le siège de l’agence d’inscription des demandeurs d’emploi, plus précisément au niveau des établissements de formation professionnelle. Par ailleurs, et selon la même circulaire, les tests effectués par les organismes employeurs, se dérouleront en présence de représentants du wali et du wali délégué, de la direction déléguée à l’emploi et de la direction de l’emploi de wilaya, de l’agence locale de l’emploi concernée, de l’inspection du travail et d’un adjoint technique et pédagogique d’un centre de formation professionnel, et ce, dans le but de conférer plus de crédibilité, d’équité et de transparence aux opérations de sélection. Ce rapprochement va, sans nul doute, soulager la souffrance des chômeurs de la wilaya d’Illizi surtout lorsqu’on sait qu’un jeune habitant à Tadant, 240 km au sud de Djanet, était dans l’obligation d’aller jusqu’à Hassi Messaoud pour passer un test, soit un parcours de plus de 1600 km en aller ! en ce qui concerne les résultats des tests de sélection, les candidats retenus seront convoqués dans un délais n’excédant pas 15 jours ouvrable, après le déroulement des tests, pour la finalisation des procédures de recrutement.

Contrôle et promotion de l’apprentissage

En cas de manquement par l’organisme employeur à l’obligation de communiquer, à l’agence nationale de l’emploi, dans les délais requis, les informations relatives au recrutement des candidats admis, le chef de l’agence saisira les services de l’inspection du travail, territorialement compétents afin de constater et de relever l’infraction commise par l’organisme employeur concerné, il en informera également le wali et le wali délégué.

Par ailleurs, d’autres mesures ont été introduites en pour faciliter le recrutement des apprentis, immédiatement, après la fin du cycle de formation et d’inclure, à l’avenir, dans les marchés contractés avec les entreprises étrangères implantées dans la région, une clause portant obligation de conclure avec le secteur d’enseignement et de formation professionnel des conventions pour la mise en œuvre de programmes annuels de formation professionnelle par apprentissage.