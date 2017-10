Élections locales à Ghardaïa : 2045 candidats à l’assaut des 256 sièges à pourvoir

Réagissez

Le siège de la DRAG de Ghardaïa

Pour les élections locales du 23 novembre, ce n’est pas moins de 73 listes, dont 7 indépendantes, représentant 1637 candidats, qui se sont placés sur les starters-blocks pour la course à l’investiture aux 217 sièges des 13 APC que compte la wilaya de Ghardaïa.

Tous les habitués des courses sont là, à l’image du FLN, du RND, du MPA, du MSP, du FNA, de AHD 54, du Front El Moustakbal, du Front El Karama, d’El Ittihad El Aaâdala Oua El Bina, du RPR, Hizb Nasr El Watani, Tadj, Talaei El Houriat et Djabhat Houkm Errached. 6 listes indépendantes sont aussi présentes pour participer à la course pour les APC, à savoir El Falah de Bounoura, El Ichrak de Ghardaïa, El Wafa Oua El Tawassoul de Ghardaïa, El Diwa de Dhaïa Ben Dahoua, El Amal Oua El Wafa d’El Menéa et El Istimraria de Bounoura.

Pour ce qui est l’APW, 7 listes, dont une indépendante, avec 408 candidats, sont en course pour les 39 sièges. Il s’agit du FLN, du RND, du MSP, du FNA du MPA, Front El Moustakbal et d’El Ittihad Min Adjli Ennahad, El Aâdala Oua El Bina, alors que la seule liste indépendante, à savoir Ettawafouk, elle est mené par le P/APW sortant, Omar Daddi Addoune.

En matière d’encadrement, selon Fethi Bousbaâ, le directeur de la règlementation et l’administration générale (DRAG) de la wilaya de Ghardaïa « l’opération est entièrement ficelée, alors que 265 sites ont été désignés comme espaces d’affichages et 33 lieux, entre stades, salles omnisports et places publiques, pour les meeting et rassemblements pour la campagne électorale. »

Selon Fethi Bousbaâ, « le nombre d’électeurs après la révision exceptionnelle, est de 219 679 électeurs. Chiffre qui ne sera arrêté définitivement que le 31 octobre après la révision annuelle des listes du corps électoral de la wilaya de Ghardaïa. »