Des dizaines de citoyens ont organisé, deux jours durant, en fin de semaine, une action de protestation pacifique à El Ménéa, nouvelle circonscription administrative, (wilaya-déléguée) rattachée à la wilaya de Ghardaïa, contre ce qu’ils ont dénoncé comme une hausse abusive et inconsidérée des factures d’électricité, mais aussi cette manie de la Sonelgaz de couper, manu militari, le «jus» aux retardataires dans le payement de leur facture.

Pour se faire entendre, ils ont bloqué les entrées du siège de Sonelgaz du chef-lieu de daïra d’El Ménéa, déployant des banderoles sur lesquelles ont pouvait lire «On exige la reconnexion du courant électrique», «Nous demandons la mise en place d’un échéancier de payement » et encore «Ne jamais couper le courant aux citoyens avant au moins une seconde facture impayée». La demande d’annulation des 17% de TVA est aussi au menu des revendications. Au second jour de la protestation et du blocage du siège commercial de la société, une délégation de cadres et de syndicalistes de la SDC (Sonelgaz) de Ghardaïa, dépêchée du siège du chef-lieu de wilaya, s’est rendue sur place pour entamer des discussions avec les protestataires et trouver un terrain d’entente. Après d’âpres négociations entre la délégation et des représentants des protestataires, un accord a été trouvé pour libérer l’accès de la structure commerciale. Selon l’un des protestataires, «presque toutes nos revendications ont été acceptées. Nous avons alors accepté de libérer les lieux. Mais si toutefois, les engagements ne sont pas respectés, nous reviendrons encore plus nombreux et je tiens à le préciser, comme aujourd’hui, dans le calme et pacifiquement. Les forces de sécurité étaient bien discrètes et ne se sont, à aucun moment, approchées des lieux». «Même si la situation n’est pas électrique, l’électricité dans nos contrées continue de faire des étincelles», s’exclame un sage de la région.