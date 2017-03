El Ménéa : Plus de 4 kg de chanvre indien saisis

Réagissez

Alors qu’ils étaient en embuscade à quelques dizaines de km au sud d’El Ménéa, en direction d’In Salah, au lieudit Nebkh, sur une portion de territoire généralement fréquentée par les contrebandiers de tout acabit, ne voilà t-il pas qu’à la vue, de loin, des éléments du barrage, les deux occupants d’une Mazda bâchée, immatriculée à Tamanrasset, bifurquent soudainement vers une piste et roulent à tombeau ouvert.

Immédiatement poursuivis, sur une distance de près de 3 km à l’intérieur des terres, ils ont réussi à disparaitre dans la nature. Arrivés devant le véhicule, les douaniers et les militaires du sous-secteur militaire d’El-Ménéa, l’inspectent. Découvrant plusieurs plants de chanvre indien, encore très vert, donc récoltés il y peu de temps, ils se dirigent vers une surface agricole, visible de loin. Ils y découvrent une serre en plastique de 20 mètres de long sur 7 mètres de large, avec encore deux plants de chanvre indien non encore arrachés et toute une surface nue avec des traces d’arbustes arrachés. Tout autour étaient plantés de la salade verte et toutes sortes d’herbes aromatiques.

Convaincus que le chanvre indien découvert dans le véhicule Mazda provenait de cette exploitation agricole, une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie d’El Ménéa, nouvelle circonscription administrative, sise à 270 km au sud du chef-lieu de wilaya, Ghardaïa, à laquelle ont été remis le véhicule et les 4,1 kg de chanvre indien, et ce, pour démasquer le propriétaire de cette surface et du véhicule abandonné. L’identité des deux fuyards qui étaient dans le véhicule est, par ailleurs, en cours d’identification, après prélèvement, dans la cabine du véhicule, de leurs empreintes digitales.