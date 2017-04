Réagissez

Son Excellence Andrew James Noble, ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en Algérie, s’est offert une petite escapade de deux jours en début de semaine dans la pentapole du M’zab.

Arrivé en toute discrétion par vol régulier d’Air Algérie, dimanche soir à l’aéroport Moufdi Zakaria, accompagné de deux de ses quatre enfants, une fille et un garçon, et du vice-président de l’association algéro-britannique Mustapha Oudjana, il a posé ses valises dans une petite et discrète maison d’hôte dénommée «Gite Tarist», sise dans la superbe palmeraie de l’envoûtant Ksar de Béni Izguène.

Lundi matin, et en l’absence du wali, il a été reçu à la résidence de la wilaya, conjointement par Kamel Nouisser et Fodhil Laïdani, respectivement secrétaire général de la wilaya et chef de cabinet, avant de se rendre sur la mythique place du marché de la vieille ville de Ghardaïa, où, toujours en compagnie de ses deux enfants, subjugué par la beauté du site, ils se sont fondus dans la foule comme de simples touristes. Empruntant les étroites ruelles des venelles escaladant le vieux Ksar jusqu’au sommet à proximité de la grande mosquée et son célèbre minaret en forme pyramidale.

Ils ont été admiratifs devant tant de beauté et de génie architectural des anciens. L’après-midi, après un succulent repas fait de plats traditionnels et de mets locaux, suivi d’une bonne sieste bien méritée, ils ont visité la première ville érigée par les Ibadites dans la vallée du M’zab, en l’occurrence El Atteuf, «Tadjnint», de son nom d’origine. Aujourd’hui, c’est à la ville d’El Ménéa, à 270 km au sud du chef-lieu de wilaya, de recevoir le prestigieux hôte de la wilaya de Ghardaïa.

Il y visitera la vieille église et la tombe du père de Foucault et s’entretiendra avec les Pères blancs et les Sœurs Blanches de la ville. Il se rendra par ailleurs au lac salé et au vieux Ksar d’ El Ménéa, qui a la particularité d’avoir, en troglodytes, ses maisons creusées sous terre et en spirale. Et c’est de l’aéroport d’El Ménéa, comme il est venu, qu’il retournera sur Alger par avion par vol régulier d’une compagnie nationale.