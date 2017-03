Réagissez

C’est par une belle journée printanière que s’est ouverte, samedi à El Atteuf, à 10 kms à l’est du chef lieu de wilaya, Ghardaïa, la quatrième rencontre internationale sur « Le livre et l’enfant ».

Des délégations de pays frères et amis étaient présentes, à l’instar de la Tunisie, du Maroc, de la Mauritanie, du Qatar et du Soudan. Pour l’anecdote, lorsque le présentateur a annoncé que la délégation du Soudan, venait de la ville d’Oum Dormane, une salve d’applaudissements a retenti dans la salle, non pas pour l’accueil, mais en souvenir du mémorable match que l’équipe nationale de football a livrée le 18 novembre 2009 face à l’Egypte, en match d’appui pour la coupe du monde 2010, en Afrique du sud. Nul n’a oublié ce but d’anthologie marqué par Antar Yahia, qui a propulsé notre équipe nationale, dans cette ville (Oum Dormane), dont la population a pris fait et cause pour notre pays.

Pour en revenir à la rencontre internationale proprement dite, placée sous le thème « Pour que la lecture soit un droit pour tous les enfants dans le monde », cette rencontre permet, une fois de plus, de souligner l’importance de la lecture pour la formation de la personnalité de l’enfant. Ce qui revient à soulever la nécessité d’encourager la production de la littérature pour ce lectorat. Et, au passage, de redéfinir la relation entre l’enfant et le livre, puisqu’on l’oublie souvent, de véritables liens doivent s’établirent entre les deux. Si certains tentent de tirer la sonnette d’alarme pour dire que la télévision et l’Internet « écrasent » le livre, il faut cependant reconnaître que la politique du livre menée par les pouvoirs publics tarde à donner ses fruits. Manque de moyens, de cohésion ou de réflexions ? Quoi qu’il en soit, l’Etat ne suffit pas à lui seul. Encore faut-il que les adultes soient sensibilisés à la question et que l’école soit totalement impliquée puisque l’enfant y passe plus de temps que chez lui.

Les débats sont justement mis sur le tapis à travers des conférences animées par des spécialistes en la matière. En parallèle, des ateliers regroupent ces mêmes spécialistes et des membres d’associations pour élaborer une stratégie et d’échanger leurs expériences. À travers cette série de rencontres, ladite association a pu acquérir des expertises méthodiques et des traditions fructueuses dans ses travaux, et ce, sur la base de multiples théories en lecture, présentées par une pléiade de professeurs et chercheurs réputés déjà pour leurs efforts indéniables dans plusieurs universités du pays, dans le domaine de l’enfant et le livre. Cette rencontre internationale à laquelle prennent part de nombreuses associations venues de plusieurs pays aura pour objectif principal de mettre à jour leurs connaissances en la matière. La relation qui lie l’enfant à la lecture, avouent les organisateurs, doit être renforcée par une stratégie commune et ciblée, et ce, afin de permettre à l’enfant de projeter un pas rassurant en l’avenir.

«On ambitionne de faire d’El-Atteuf la capitale de l’enfance et du livre en Algérie », déclare l’un des responsables de cette ville millénaire, au doux nom d’origine « Tadjnint ». À signaler, que la direction de la culture de la wilaya de Ghardaïa a eu cette fois ci, « le trait de génie », de décarcasser et désensabler le bibliobus qui « rouillait » à l’abri des regards. Il a été enfin mis à la disposition des enfants, qui ne se sont pas fait prier pour le prendre d’assaut et de dévorer tous les livres qu’il emmagasinait en son sein.

C’est aux enfants qu’appartient ce bibliobus et non à ceux qui sont censés le gérer. Tous les enfants des 13 communes de la wilaya de Ghardaïa ont une part de propriété dessus. À charge pour les responsables de le leur faire rapprocher. Adultes et enfants peuvent, et doivent, y accéder gratuitement.