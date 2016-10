Djanet : Le wali délégué installé dans ses nouvelles fonctions

Réagissez

Accompagné par le président de l’Assemblée populaire de wilaya, Bilel Mansouri, le wali d’Illizi, Attalah Moulati, a présidé la cérémonie d’installation du nouveau wali délégué de la circonscription administrative de Djanet, Bengamou Mohamed Said. La cérémonie s’est déroulée en présence des cadres de la circonscription administrative, des élus locaux, des députés, ainsi que des représentants de la société civile. Lors de son allocution d’ouverture, le wali d’Illizi a salué les efforts consentis par l’ex-wali délégué et a mis l’accent sur la nécessité de poursuivre les efforts visant à renforcer le développement local dans cette région.

Pour sa part, le président de l’APW, a insisté sur la nécessité, pour le nouveau wali, de coopérer avec tous les acteurs locaux en vue d’éradiquer tous les obstacles et les mauvaises pratiques, qui freinent le développement local et qui nécessitent la prise de décisions courageuses. Le nouveau wali délégué a appelé les citoyens et toute la société civile à lui venir en aide en vue de booster le développement dans cette région forte en potentialités économiques, agricoles et touristiques.